SIR को लेकर ममता बनर्जी ने महिलाओं को ललकारा, कहा- रसोई के औजार लेकर तैयार रहें

ममता ने कहा, "क्या आप SIR के नाम पर माताओं और बहनों के अधिकार छीन लेंगे? चुनाव के दौरान दिल्ली से पुलिस बुलाकर माताओं-बहनों को डराया-धमकाया जाएगा। माताओं-बहनों, अगर आपके नाम काट दिए गए, तो आपके पास हथियार तो हैं ना? खाना बनाते समय इस्तेमाल होने वाले हथियार। आपके पास ताकत है ना? अगर आपके नाम काट दिए गए, तो आप इसे बर्दाश्त नहीं करेंगी ना? महिलाएं आगे बढ़कर लड़ेंगी और पुरुष उनके पीछे खड़े होंगे।"

बयान

आपको तय करना होगा मछली-मांस खाना है या नहीं- ममता

NDTV के मुताबिक, ममता ने कहा कि भाजपा के आने पर बंगाल के लोग, जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया और देश के लिए अपनी जान दी, उन्हें यह साबित करना होगा कि वे भारत के नागरिक हैं। उन्होंने कहा, "आप तय करेंगे कि आपको मछली और मांस खाना है या नहीं। भाजपा तो आपको ये भी खाने नहीं देती। आपको खुद से ही फैसला करना होगा। कौन शाकाहारी खाएगा और कौन मांसाहारी, यह व्यक्तिगत पसंद है।"