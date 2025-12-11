LOADING...
SIR को लेकर ममता बनर्जी ने महिलाओं को ललकारा, कहा- रसोई के औजार लेकर तैयार रहें

लेखन गजेंद्र
Dec 11, 2025
04:20 pm
क्या है खबर?

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को निशाना बनाते हुए महिलाओं को लड़ाई के लिए तैयार रहने को कहा है। उन्होंने कृष्णानगर में एक रैली को संबोधित करते हुए महिलाओं से कहा कि अगर मतदाता सूची की समीक्षा के दौरान उनके नाम हटा दिए जाते हैं, तो वे रसोई के औजारों के साथ तैयार रहें। बता दें कि राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर SIR चल रहा है।

भाषण

ममता ने क्या कहा?

ममता ने कहा, "क्या आप SIR के नाम पर माताओं और बहनों के अधिकार छीन लेंगे? चुनाव के दौरान दिल्ली से पुलिस बुलाकर माताओं-बहनों को डराया-धमकाया जाएगा। माताओं-बहनों, अगर आपके नाम काट दिए गए, तो आपके पास हथियार तो हैं ना? खाना बनाते समय इस्तेमाल होने वाले हथियार। आपके पास ताकत है ना? अगर आपके नाम काट दिए गए, तो आप इसे बर्दाश्त नहीं करेंगी ना? महिलाएं आगे बढ़कर लड़ेंगी और पुरुष उनके पीछे खड़े होंगे।"

बयान

आपको तय करना होगा मछली-मांस खाना है या नहीं- ममता

NDTV के मुताबिक, ममता ने कहा कि भाजपा के आने पर बंगाल के लोग, जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया और देश के लिए अपनी जान दी, उन्हें यह साबित करना होगा कि वे भारत के नागरिक हैं। उन्होंने कहा, "आप तय करेंगे कि आपको मछली और मांस खाना है या नहीं। भाजपा तो आपको ये भी खाने नहीं देती। आपको खुद से ही फैसला करना होगा। कौन शाकाहारी खाएगा और कौन मांसाहारी, यह व्यक्तिगत पसंद है।"

