राम मंदिर के ध्वजारोहण में आयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद को नहीं गया बुलावा

नाराजगी

क्या बोले अवधेश प्रसाद?

प्रसाद ने कहा, "प्रधानमंत्री 25 को भगवान श्रीराम के मंदिर जा रहे हैं। मैं उन्हें बधाई देता हूं। उनका दिल से स्वागत करता हूं। मुझे उम्मीद है कि उनके आने से यहां जिनके घर तबाह हो गए हैं, उन्हें बसाया जाएगा, जिन किसानों की जमीन ली गई, उन्हें सही मुआवजे का रास्ता खुलेगा, बेरोजगार पढ़े-लिखे नौजवानों को सरकारी नौकरी मिलेगी। मुझे यहां पैदा होने के बावजूद नहीं बुलाया गया। जनता ने मुझे यहां जिताया, तो मुझे कार्ड मिलना चाहिए था।"