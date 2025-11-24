LOADING...
राम मंदिर के ध्वजारोहण में आयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद को नहीं गया बुलावा

लेखन गजेंद्र
Nov 24, 2025
04:14 pm
क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर भगवा ध्वजारोहण का कार्यक्रम मंगलवार 25 नवंबर को होना है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। अयोध्या (फैजाबाद) के सांसद और समाजवादी पार्टी के नेता अवधेश प्रसाद ने दावा किया है कि उन्हें कार्यक्रम का कोई आधिकारिक आमंत्रण पत्र नहीं दिया गया है। सांसद ने सोमवार को समाचार एजेंसी ANI से कहा कि वह अयोध्या के नागरिक और जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन मंदिर ट्रस्ट ने कोई निमंत्रण कार्ड नहीं भेजा है।

नाराजगी

क्या बोले अवधेश प्रसाद?

प्रसाद ने कहा, "प्रधानमंत्री 25 को भगवान श्रीराम के मंदिर जा रहे हैं। मैं उन्हें बधाई देता हूं। उनका दिल से स्वागत करता हूं। मुझे उम्मीद है कि उनके आने से यहां जिनके घर तबाह हो गए हैं, उन्हें बसाया जाएगा, जिन किसानों की जमीन ली गई, उन्हें सही मुआवजे का रास्ता खुलेगा, बेरोजगार पढ़े-लिखे नौजवानों को सरकारी नौकरी मिलेगी। मुझे यहां पैदा होने के बावजूद नहीं बुलाया गया। जनता ने मुझे यहां जिताया, तो मुझे कार्ड मिलना चाहिए था।"

आमंत्रण

बुलाने पर नंगे पैर जाऊंगा- प्रसाद

प्रसाद ने आगे कहा, "मैंने यह भी सुना है कि बाहर के लोग ज्यादा आ रहे हैं, जबकि लोकल लोगों को मौका नहीं मिला। मैंने जिलाधिकारी से बात की और पूछा कि मेरा कार्ड क्यों नहीं आया। उन्होंने मुझे बताया कि ट्रस्ट वाले कार्ड दे रहे हैं। जिसको वे चाह रहे हैं, उसको बुला रहे हैं। अगर बुलाया गया तो मैं नंगे पैर जाऊंगा।" प्रसाद बोले कि अगर मैं बिना आमंत्रण गया तो मुझे बना कार्ड के प्रवेश नहीं देंगे।

ट्विटर पोस्ट

