विधानसभा उपचुनाव परिणाम: भाजपा ने जम्मू-कश्मीर की नगरोटा सीट जीती, राजस्थान से कांग्रेस के लिए खुशखबरी

बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के साथ ही आज 7 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणाम आ रहे हैं। इन सीटों पर मौजूदा विधायकों के निधन या विधानसभा सदस्यता रद्द होने के चलते उपचुनाव हुए थे। भाजपा को जम्मू की नगरोटा सीट पर जीत मिली है। इसके अलावा मिजोरम की एक सीट MNF के खाते में गई है। आइए सभी 8 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे जानते हैं।

जम्मू-कश्मीर जम्मू-कश्मीर के नगरोटा में भाजपा को मिली जीत जम्मू-कश्मीर की बडगाम और नगरोटा सीट पर उपचुनाव हुए थे। बडगाम सीट से पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) के आगा सैयद मुंतजिर मेहदी आगे चल रहे हैं। वहीं, सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगा सैयद महमूद 2,400 वोटों से पिछड़ गए हैं। वहीं, नगरोटा से भाजपा की देवयानी राणा को जीत मिली है। उनका मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस की शमीम बेगम और जम्मू-कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के हर्ष देव सिंह से था। देवयानी ने 24,647 वोटों से चुनाव जीता है।

तेलंगाना जुबली हिल्स से कांग्रेस आगे तेलंगाना की जुबली हिल्स सीट पर कांग्रेस के नवीन यादव आगे चल रहे हैं। उनका मुकाबला भारत राष्ट्र समिति (BRS) की सुनीता गोपीनाथ से है। यादव करीब 12,000 वोटों से आगे हैं। इस सीट से पहले सुनीता के पति मगंती गोपीनाथ विधायक थे। इसी साल जून में उनके निधन के बाद इस सीट पर उपचुनाव हुए थे, जिसमें 48.43 प्रतिशत मतदान हुआ था।। भाजपा ने इस सीट से दीपक रेड्डी को मैदान में उतारा है।

झारखंड घाटशिला सीट पर JMM आगे झारखंड की घाटशिला सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के सोमेश चंद्र सोरेन आगे चल रहे हैं। उन्हें झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के रामदास मुर्मू के मुकाबले 6,200 वोटों की लीड है। भाजपा के बाबुलाल सोरेन तीसरे स्थान पर हैं। इस सीट पर 74.63 प्रतिशत मतदान हुआ था। JMM के रामदास सोरेन पहले इस सीट से विधायक थे। वे राज्य के शिक्षा मंत्री भी थे। उनके निधन के बाद ये सीट खाली हो गई थी।

पंजाब तरन तारन से मिल सकती है AAP को खुशखबरी पंजाब की तरन तारन सीट पर आम आदमी पार्टी (AAP) के हरमीत सिंह संधू को जीत मिली है। उन्होंने अकाली दल की प्रत्याशी सुखविंदर कौर को हराया है। यहां शुरुआती राउंड में सुखविंदर ने बढ़त बनाई थी, लेकिन मतगणना बढ़ने के साथ संधू ने वापसी की। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह की पार्टी शिरोमणि अकाली दल (वारिस पंजाब दे) ने यहां से मनदीप सिंह को उम्मीदवार बनाया था। अमृतपाल खडूर साहिब से सांसद है और फिलहाल जेल में बंद है।

राजस्थान राजस्थान में निर्दलीय ने बिगाड़ा भाजपा का खेल राजस्थान की अंता विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रमोद जैन 15,612 वोटों से जीत गए हैं। निर्दलीय नरेश मीणा ने यहां भाजपा का खेल बिगाड़ दिया, जिसके चलते भाजपा दूसरे स्थान पर रही। पहले यहां से भाजपा के कंवरलाल मीणा विधायक थे। हालांकि, SDM पर पिस्तौल तानने के मामले में उन्हें 3 साल की सजा हुई थी। इसके बाद मीणा की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी, जिसके चलते इस सीट पर उपचुनाव हुए।