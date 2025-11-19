डॉक्टर उमर नबी के वीडियो पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा- यह आतंकवाद है और कुछ नहीं

बयान क्या बोले ओवैसी? ओवैसी ने एक्स पर लिखा, 'दिल्ली में बम धमाकों के आरोपी उमर का एक बिना तारीख वाला वीडियो सामने आया है जिसमें वह आत्मघाती हमले को 'शहादत' बता रहा है और कह रहा है कि इसे गलत समझा गया है। इस्लाम में आत्महत्या हराम है और बेगुनाहों की हत्या घोर पाप है। ऐसे कृत्य देश के कानून के भी खिलाफ हैं। इन्हें किसी भी तरह से गलत नहीं समझा गया है। यह आतंकवाद है और कुछ नहीं।'

निशाना केंद्रीय गृह मंत्री पर निशाना साधा ओवैसी ने अपनी पोस्ट में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधा और उनकी संसद में दिए गए बयान पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि 'ऑपरेशन सिंदूर' और 'ऑपरेशन महादेव' के दौरान अमित शाह ने संसद को आश्वस्त किया था कि पिछले 6 महीनों में कोई भी स्थानीय कश्मीरी आतंकवादी समूहों में शामिल नहीं हुआ है, तो फिर यह समूह कहां से आया? उन्होंने सवाल किया, 'इस समूह का पता न लगा पाने के लिए कौन जिम्मेदार है?'