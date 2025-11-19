डॉक्टर उमर नबी के वीडियो पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा- यह आतंकवाद है और कुछ नहीं
क्या है खबर?
दिल्ली में लाल किले के पास कार विस्फोट को अंजाम देने वाले आतंकी डॉक्टर उमर उन नबी का पहला वीडियो सामने आने पर हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रमुख ओवैसी ने कहा कि इस्लाम में आत्महत्या हराम है और बेगुनाहों की हत्या पाप है। उन्होंने उमर द्वारा फिदायीन यानी आत्मघाती हमले को 'शहादत' बताने पर भी निशाना साधा और कहा कि ये आतंकवाद के अलावा और कुछ नहीं है।
बयान
क्या बोले ओवैसी?
ओवैसी ने एक्स पर लिखा, 'दिल्ली में बम धमाकों के आरोपी उमर का एक बिना तारीख वाला वीडियो सामने आया है जिसमें वह आत्मघाती हमले को 'शहादत' बता रहा है और कह रहा है कि इसे गलत समझा गया है। इस्लाम में आत्महत्या हराम है और बेगुनाहों की हत्या घोर पाप है। ऐसे कृत्य देश के कानून के भी खिलाफ हैं। इन्हें किसी भी तरह से गलत नहीं समझा गया है। यह आतंकवाद है और कुछ नहीं।'
निशाना
केंद्रीय गृह मंत्री पर निशाना साधा
ओवैसी ने अपनी पोस्ट में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधा और उनकी संसद में दिए गए बयान पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि 'ऑपरेशन सिंदूर' और 'ऑपरेशन महादेव' के दौरान अमित शाह ने संसद को आश्वस्त किया था कि पिछले 6 महीनों में कोई भी स्थानीय कश्मीरी आतंकवादी समूहों में शामिल नहीं हुआ है, तो फिर यह समूह कहां से आया? उन्होंने सवाल किया, 'इस समूह का पता न लगा पाने के लिए कौन जिम्मेदार है?'
वीडियो
वीडियो में क्या बोल रहा है डॉक्टर उमर
वीडियो में उमर बोल रहा है, "आत्मघाती हमला गलत समझा जाने वाला मुद्दा है। इसे शहादत कहा जाता है और यह इस्लाम में जाना हुआ सिद्धांत है। इसके खिलाफ कई तर्क देते हैं। शहादत के बारे में कहा जाता है जब कोई व्यक्ति यह मान लेता है कि वह किसी विशेष जगह और समय पर मर जाएगा, तो वह उस सिद्धांत के खिलाफ जाता है जिसके अनुसार इंसान यह नहीं जान सकता कि वह किस स्थिति में और कब मरेगा।"