रणवीर सिंह की 'धुरंधर' में सबसे महंगा सितारा कौन? अर्जुन रामपाल की फीस चौंका देगी

बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'धुरंधर' का धमाकेदार ट्रेलर जारी हो चुका है। सोशल मीडिया पर लोग इसे बेहतरीन प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आदित्य धर निर्देशक हैं, जो 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' जैसी बेहतरीन फिल्म बना चुके हैं। फिल्म के निर्माण में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसका कथित बजट 280 करोड़ रुपये बताया जाता है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि 'धुरंधर' में रणवीर के अलावा कई दिग्गज सितारे नजर आए हैं। आइए जानते हैं सभी की फीस।

#1 & #2 रणवीर और संजय दत्त 'धुरंधर' में रणवीर एक एजेंट का किरदार निभा रहे हैं, जो जबरदस्त एक्शन करते हुए नजर आएंगा। अभिनेता के लंबे बाल 'पद्मावत' के खिलजी लुक की याद दिलाते हैं। खैर बताया जाता है कि रणवीर ने इस फिल्म के लिए निर्माताओं से 50 करोड़ रुपये चार्ज किए हैं। संजय दत्त ने इस फिल्म में चौधरी असलम 'द जिन्न' का किरदार निभाया है। इसके लिए उन्हें 10 करोड़ रुपये दिए गए हैं। रणवीर के बाद, संजय सबसे महंगे सितारे हैं।

#5 & #6 अर्जुन रामपाल और सारा अर्जुन फिल्म 'धुरंधर' में अभिनेता अर्जुन रामपाल को खूंखार विलेन के रूप में दर्शाया गया है। उन्होंने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के मेजर इकबाल का किरदार निभाया है। बताया जाता है कि फिल्म के लिए उन्होंने 1 करोड़ रुपये चार्ज किए हैं। देखा जाए तो फिल्म के अन्य पुरुष किरदारों में उनकी फीस सबसे कम है। 20 साल की सारा अर्जुन की फीस भी 1 करोड़ बताई गई है। इस फिल्म में वह रणवीर की अभिनेत्री के तौर पर नजर आएंगी।