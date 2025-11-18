'स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5' के लिए किसने वसूली सबसे ज्यादा फीस? यहां जानिए

नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज 'स्ट्रेंजर थिंग्स' का 5वां और अंतिम सीजन काफी चर्चा में बना हुआ है। हो भी क्यों न? इस सीरीज की पिछली चारों किस्तों ने लोगों का बेशुमार प्यार जो कमाया है। जब से निर्माताओं ने इस चर्चित सीरीज का ट्रेलर जारी किया है, लोगों का उत्साह काफी बढ़ गया है। 26 नवंबर को रिलीज हो रही 'स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5' से सितारे सिर्फ प्रसिद्धी नहीं, बल्कि मोटी फीस भी बटोर रहे हैं। आइए जानते हैं।

#1 & #2 मिल्ली बॉबी ब्राउन और फिन वोल्फहार्ड 'स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5' की अभिनेत्री मिल्ली बॉबी ब्राउन इस सीरीज में जेन हॉपर के किरदार में नजर आएंगी। बॉस हंटिंग के मुताबिक, उन्होंने शो की शुरुआत में प्रति एपिसोड करीब 18 लाख रुपये मिलते थे। यह राशि बढ़कर 2.65 करोड़ रुपये हो गई है। माइक व्हीलर का किरदार निभाने वाले अभिनेता फिन वोल्फहार्ड प्रति एपिसोड करीब 3.3 करोड़ रुपये कमा रहे हैं। पहले सीजन में उनकी कमाई करीब 18 लाख रुपये प्रति एपिसोड थी।

#3 & #4 गैटन मातरज्जो और कालेब मैकलॉघलिन 'स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5' में डस्टिन हेंडरसन की भूमिका निभाकर चर्चा बटोरने वाले गैटन मातरज्जो ने भी पहले सीजन के लिए करीब 18 लाख रुपये प्रति एपिसोड कमाए थे। हालांकि, अंतिम सीजन के लिए उन्हें 7.75 करोड़ रुपये प्रति एपिसोड दिए जा रहे हैं। लुकास सिंक्लेयर की भूमिका निभा रहे कालेब मैकलॉघलिन को इस सीरीज के लिए मातरज्जो के बराबर फीस मिल रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह पूरे सीजन के लिए करीब 62 करोड़ रुपये कमाएंगे।