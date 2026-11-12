NewsBytesExplainer: आजाद-ओवैसी गठबंधन का उत्तर प्रदेश की राजनीति पर क्या असर, कांग्रेस-सपा होगी चिंतित?

2022 के विधानसभा चुनाव परिणामों में 58 सीटें ऐसी थीं, जहां भाजपा उम्मीदवार दूसरे स्थान पर रहे थे। चांदपुर, रामनगर, इसाउली, दिबियापुर और दुमरियागंज में भाजपा उम्मीदवारों को केवल 234 से 771 वोटों के मामूली अंतर से हार का सामना करना पड़ा।

अगर नए गठबंधन के उम्मीदवार इन सीटों पर अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो चुनावी परिणाम को संभावित रूप से बदल सकते हैं। भले ही ये उम्मीदवार चुनाव हार जाएं, लेकिन दूसरे उम्मीदवारों की हार-जीत तय कर सकते हैं।