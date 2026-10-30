उत्तर प्रदेश भाजपा कार्यसमिति में अमित शाह बोले- तीसरी बार सरकार बनने पर UCC लागू होगा

लखनई के डॉ राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के अंबेडकर सभागार में शह ने समाजवादी पार्टी को निशाने पर लेते हुए कहा, "अखिलेश बाबू, मेरी बात याद रखना, अगले 30 सालों तक उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। जनता आपकी तीसरी पीढ़ी को भी माफ नहीं करेगी।"

उन्होंने कहा, "इस बार जब हमारी सरकार सत्ता में आएगी, तो उत्तर प्रदेश में UCC लागू किया जाएगा। कई राज्यों में पहले ही UCC लागू किया जा चुका है।"