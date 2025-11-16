बिहार चुनाव: JSP का विश्व बैंक ऋण के इस्तेमाल का आरोप, चिराग पासवान ने दिया जवाब

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में करारी हार झेलने वाली प्रशांत किशोर के नेतृत्व वाली जन सुराज पार्टी (JSP) ने बड़ा आरोप लगाया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह का दावा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार ने विश्व बैंक से लिए गए 14,000 करोड़ रुपये के ऋण का इस्तेमाल चुनावी उद्देश्यों के लिए किया है। हालांकि, इन आरोपों को लोक जनशक्ति पार्टी (LJP) के प्रमुख चिराग पासवान ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है।

आरोप JSP अध्यक्ष ने क्या लगाया आरोप? JSP के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने कहा, "इस चुनाव के नतीजे को वास्तव में खरीदा गया है। 21 जून से मतदान के दिन तक इस जनादेश को हासिल करने के लिए लगभग 40,000 करोड़ रुपये खर्च किए गए।" उन्होंने कहा, "जनता के पैसे का इस्तेमाल करके, उन्होंने अनिवार्य रूप से लोगों के वोट खरीदे। मुझे यह भी पता चला है कि विश्व बैंक से प्राप्त धन का इस्तेमाल इन नकद हस्तांतरणों के लिए किया गया था।"

आरोप JSP प्रवक्ता ने यह लगाया आरोप? JSP प्रवक्ता पवन वर्मा ने आरोप दोहराते हुए दावा किया, "हमारे पास जानकारी है, जो गलत भी हो सकती है कि राज्य में महिलाओं को दी गई 10,000 रुपये की राशि 21,000 करोड़ रुपये से दी गई, जो विश्व बैंक से किसी अन्य परियोजना के लिए आई थी। चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने से एक घंटे पहले इस ऋण में से 14,000 करोड़ रुपये निकाले गए और राज्य की 1.25 करोड़ महिलाओं को वितरित किए गए।"

कर्ज बिहार का सार्वजनिक ऋण 4.06 लाख करोड़ पहुंचा- वर्मा वर्मा ने कहा, "अगर यह सच है, तो सवाल उठता है कि यह कितना नैतिक है। यह संभव है कि कानूनी तौर पर आप कुछ नहीं कर सकते। सरकार धन का दुरुपयोग कर सकती है और बाद में स्पष्टीकरण दे सकती है।" उन्होंने कहा, "बिहार का सार्वजनिक ऋण वर्तमान में 4.06 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया है, जिस पर प्रतिदिन 63 करोड़ रुपये का ब्याज बोझ है। ऐसे में अब जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए सरकार का खजाना खाली है।"

जवाब आरोपों पर क्या बोलो चिराग? JSP अध्यक्ष और प्रवक्ता के इन आरोपों पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने प्रतिक्रिया देते हुए उन्हें पूरी तरह से खोखले दावे करार दिया है। उन्होंने कहा, "उन्हें (JSP) यह डाटा, यह जानकारी कहां से मिलती है? वो पूरी तरह से खोखले दावे कर रहे हैं। अगर, आपके पास कोई तथ्य या सबूत हैं, तो उन्हें पेश करें। उसके बाद सरकार उनका जवाब देगी।" बता दें कि चिराग की पार्टी ने चुनावों में शानदार प्रदर्शन किया है।

तंज सहनी ने क्या कसा तंज? बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार सरकार की ओर से 'जीविका दीदी' को 10,000 रुपये दिए जाने को लेकर VIP अध्यक्ष सहनी ने कहा, "चुनाव में या तो जीत होती है या हार। 10,000 में क्या मिलता है? 10000 में बिहार सरकार मिलती है।" उन्होंने आरोप लगाया कि NDA ने महिलाओं को खुलेआम पैसे बांटे, जिससे उन्हें उनका समर्थन मिला, जबकि युवाओं ने VIP का समर्थन किया। अब सरकार को 'जीविका दीदी' को किए वादे को पूरा करने चाहिए।"