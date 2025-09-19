AAP ने भी लगाए वोट चोरी के आरोप, कहा- दिल्ली चुनावों से पहले हुई धांधली

बयान भारद्वाज का दावा- नई दिल्ली सीट पर 42,000 नाम डिलीट हुए भारद्वाज ने कहा, "5 जनवरी 2025 को तत्कालीन मुख्यमंत्री आतिशी ने तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को पत्र लिखकर नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर वोट काटने के आवेदन की शिकायत की थी। उन्होंने आंकड़े दिए थे कि 29 अक्टूबर से 15 दिसंबर के बीच वोट डिलीट करने के 6,166 आवेदन दिए गए। 2020 में नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में 1.48 लाख मतदाता थे, जो 2025 में 1.06 लाख रह गए। यानी 42,000 वोट काट दिए गए।"

आरोप भारद्वाज बोले- चुनाव आयोग ने RTI का जवाब नहीं दिया भारद्वाज ने कहा कि इस संबंध में जब AAP ने RTI लगाकर पूछा कि मुख्यमंत्री के पत्र पर क्या कार्रवाई हुई, तो मुख्य चुनाव आयुक्त ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा, "शर्म आनी चाहिए सरकार और चुनाव आयोग को। एक मुख्यमंत्री वोट चोरी जैसे मामले में जांच की मांग कर रही है, लेकिन चुनाव आयोग इसे व्यक्तिगत जानकारी बता कर देने से इनकार कर रहा है। चुनाव आयोग द्वारा कोई FIR दर्ज नहीं करना संदेह के घेरे में है।"

आरोप AAP ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर लगाए गंभीर आरोप AAP ने कहा कि आयोग विपक्ष की शिकायतों को नजरअंदाज कर रहा है और सही नहीं देने रहा है। भारद्वाज ने कहा कि AAP ने आयोग को अलग-अलग शिकायती पत्र भेजे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और मौजूदा CEC दोनों की भूमिका संदिग्ध है। भारद्वाज ने दावा किया कि जब आवेदन की स्थिति पूछी गई तो बताया गया कि फाइल बिना किसी कार्रवाई के बंद कर दी गई है।