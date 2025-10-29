केंद्र ने 2024 में दिल्ली सरकार को कृत्रिम बारिश से किया था मना, AAP का दावा

दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए भाजपा नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने कृत्रिम बारिश की कोशिश कर रही है, लेकिन इसी बारिश को केंद्र सरकार ने 2024 में घातक बताया था। यह दावा आम आदमी पार्टी (AAP) के प्रवक्ता और पूर्व कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बुधवार को किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने पिछले साल कई संस्थानों का हवाला देकर कहा था कि दिल्ली में कृत्रिम बारिश संभव नहीं है और यह स्वास्थ्य के लिए घातक है।

दावा AAP ने क्या किया दावा? भारद्वाज ने समाचार एजेंसी ANI से कहा, "भाजपा सरकार कई दिनों से कृत्रिम बारिश का सर्कस चला रही है। आज-कल दोपहर और शाम को बारिश की बात कहते हैं, लेकिन होती नहीं है। बारिश न होने के पीछे कुछ कारण है, जो मैं बताना चाहता हूं।" भारद्वाज ने कहा कि केंद्र सरकार से हमारी सरकार ने कृत्रिम बारिश के बारे में पूछा था, तब केंद्रीय मंत्री ने संसद में बयान दिया था कि दिल्ली में यह संभव नहीं है।

दावा कृत्रिम बारिश से हो सकती है बीमारी- भारद्वाज AAP के पूर्व विधायक भारद्वाज ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने पूर्ववर्ती अरविंद केजरीवाल की सरकार को बताया था कि कृत्रिम बारिश से बीमारियां भी हो सकती है। उन्होंने सवाल किया कि जब केंद्र ने दिसंबर 2024 में उनकी सरकार को पत्र भेजकर कृत्रिम बारिश न होने के कारण बता दिए थे, तो अब ये बेवजह का दिखावा क्यों किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह धन की बर्बादी है, जो भ्रष्टाचार का आरोप लगाता है।

सुनिए, क्या बोले सौरभ भारद्वाज