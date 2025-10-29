केंद्र ने 2024 में दिल्ली सरकार को कृत्रिम बारिश से किया था मना, AAP का दावा

LOADING...
कृत्रिम बारिश को लेकर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने बड़ा दावा किया

लेखन गजेंद्र
Oct 29, 2025
03:46 pm
क्या है खबर?

दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए भाजपा नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने कृत्रिम बारिश की कोशिश कर रही है, लेकिन इसी बारिश को केंद्र सरकार ने 2024 में घातक बताया था। यह दावा आम आदमी पार्टी (AAP) के प्रवक्ता और पूर्व कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बुधवार को किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने पिछले साल कई संस्थानों का हवाला देकर कहा था कि दिल्ली में कृत्रिम बारिश संभव नहीं है और यह स्वास्थ्य के लिए घातक है।

दावा

AAP ने क्या किया दावा?

भारद्वाज ने समाचार एजेंसी ANI से कहा, "भाजपा सरकार कई दिनों से कृत्रिम बारिश का सर्कस चला रही है। आज-कल दोपहर और शाम को बारिश की बात कहते हैं, लेकिन होती नहीं है। बारिश न होने के पीछे कुछ कारण है, जो मैं बताना चाहता हूं।" भारद्वाज ने कहा कि केंद्र सरकार से हमारी सरकार ने कृत्रिम बारिश के बारे में पूछा था, तब केंद्रीय मंत्री ने संसद में बयान दिया था कि दिल्ली में यह संभव नहीं है।

कारण

केंद्र ने कृत्रिम बारिश न होने के क्या बताए थे कारण?

भारद्वाज ने कहा कि केंद्र ने बताया था उन्होंने दिल्ली में सर्दी में कृत्रिम बारिश को लेकर 3 वैज्ञानिक विभागों वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM), भारतीय मौसम विभाग (IMD) और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) से विशेषज्ञ राय ली थी। तब संस्थानों का कहना था कि सर्दी में पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश होती है, ऐसे में कृत्रिम बारिश का कोई औचित्य नहीं है। दूसरा, जो बादल ऊंचे हैं, क्लाउड सीडिंग हो गया तो पानी बरसते ही भाप में बदलेगा।

दावा

कृत्रिम बारिश से हो सकती है बीमारी- भारद्वाज

AAP के पूर्व विधायक भारद्वाज ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने पूर्ववर्ती अरविंद केजरीवाल की सरकार को बताया था कि कृत्रिम बारिश से बीमारियां भी हो सकती है। उन्होंने सवाल किया कि जब केंद्र ने दिसंबर 2024 में उनकी सरकार को पत्र भेजकर कृत्रिम बारिश न होने के कारण बता दिए थे, तो अब ये बेवजह का दिखावा क्यों किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह धन की बर्बादी है, जो भ्रष्टाचार का आरोप लगाता है।

ट्विटर पोस्ट

सुनिए, क्या बोले सौरभ भारद्वाज

बारिश

कल हुई थी दिल्ली में कृत्रिम बारिश

IIT कानपुर में मंगलवार को 2 उड़ान से खेकड़ा, बुराड़ी, उत्तरी करोल बाग, मयूर विहार, सादकपुर, भोजपुर और अन्य इलाकों में कृत्रिम बादल बनाए थे। इसके बाद शाम लगभग 4 बजे नोएडा (0.1 मिमी) और ग्रेटर नोएडा (0.2 मिमी) में हल्की बूंदाबांदी हुई और कुछ इलाकों में प्रदूषण का स्तर हल्का गिरा। ज्यादा बारिश न होने से इसका बहुत अधिक असर नहीं दिखा। इसे दिल्ली में असफल प्रयोग माना जा रहा है।