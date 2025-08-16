चिचिंडा से बनने वाले ये व्यंजन आपको जरूर आएंगे पसंद, जानिए इनकी आसान रेसिपी

चिचिंडा एक अनोखी और पौष्टिक सब्जी है, जिसे आमतौर पर लोग ज्यादा पसंद नहीं करते। इसका कारण यह है कि लोगों को इसे अलग अंदाज में बनाना नहीं जानते हैं। आइए आज हम आपको चिचिंडा से बनाए जाने वाले कुछ अनोखे व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं। ये व्यंजन आपके रोजमर्रा के खाने को नया स्वाद देंगे और इनका स्वाद चखने के बाद आप इस सब्जी को पसंद करने लगेंगे। अच्छी बात यह है कि इन्हें बनाना भी आसान है।

#1 चिचिंडा की खिचड़ी चिचिंडा की खिचड़ी एक पौष्टिक और स्वादिष्ट व्यंजन है, जो सेहत के लिए फायदेमंद रहेगा। इसे बनाने के लिए सबसे पहले चावल और मूंग दाल को धोकर भिगो लें। इसके बाद एक पैन में तेल गर्म करें और उसमें जीरा, हींग और अदरक-लहसुन का पेस्ट डालें। अब इसमें चिचिंडा के टुकड़े डालें और थोड़ी देर भूनें। इसके बाद चावल, दाल, हल्दी, नमक और पानी डालकर पकने दें। इसे घी और दही के साथ परोसें।

#2 चिचिंडा का परांठा चिचिंडा का परांठा एक अनोखा व्यंजन है, जिसे आप अपने नाश्ते में शामिल कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले गेहूं के आटे में बारीक कटा हुआ चिचिंडा डालें। अब इसमें हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट, नमक और अन्य मसाले मिलाएं। इस मिश्रण को गूंधें, इसके परांठे बेल लें और उन्हें तवे पर सेंक लें। आप इसे अपनी पसंद की चटनी के साथ खा सकते हैं। यह बड़ों के साथ-साथ बच्चों को भी पसंद आएगा।

#3 चिचिंडा का रायता अपने कई प्रकार के रायते खाए होंगे, लेकिन चिचिंडा का रायता खा कर आपका मन तृप्त हो जाएगा। इसे बनाने के लिए सबसे पहले दही को अच्छे से फेंट लें। इसके बाद इसमें उबला हुआ और कटा हुआ चिचिंडा शामिल करें। अब इसमें भूने हुए जीरे का पाउडर, कटी हुई हरी मिर्च, नमक और धनिया पत्ती मिलाएं। आप इस रायते को किसी भी व्यंजन के साथ परोसे सकते हैं। यह रायता पेट को ठंडा रखेगा और ताजगी भी देगा।

#4 चिचिंडा का हलवा सुनने में अजीब लगता है, लेकिन आप चिचिंडा से एक मिठाई भी बना सकते हैं। हम बात कर रहे हैं हलवे की, जिसका स्वाद आपको हमेशा याद रहेगा। चिचिंडा का हलवा बनाने के लिए घी में सूजी या बेसन को भून लें। अब इसमें उबला और कटा हुआ चिचिंडा डालें और अच्छी तरह मिलाएं। इसके बाद इसमें दूध, चीनी और इलायची पाउडर मिलाकर पकाएं। जब हलवा गाढ़ा हो जाए तब गैस बंद करें और थाली में निकालकर परोसें।