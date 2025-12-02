क्या आपको काले चने पसंद है? इन 5 स्नैक्स को जरूर आजमाएं

काला चना एक पौष्टिक और स्वादिष्ट विकल्प है, जिसे आप अपने रोजाना के खाने में शामिल कर सकते हैं। यह न केवल सेहत के लिए फायदेमंद होता है, बल्कि इसे अलग-अलग तरह के स्वादिष्ट स्नैक्स में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप काले चने के शौकीन हैं और नए-नए व्यंजनों की तलाश में रहते हैं तो आइए आज हम आपको काले चने से बनाए जाने वाले स्नैक्स की रेसिपी बताते हैं।

#1 काला चना चाट काला चना चाट एक बेहतरीन स्नैक है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए उबले हुए काले चनों को प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और धनिया पत्ती के साथ मिलाएं। इसमें नींबू का रस, चाट मसाला और नमक डालकर अच्छे से मिलाएं। यह चाट न केवल स्वादिष्ट है बल्कि सेहत के लिए भी अच्छी है। इसमें प्रोटीन, फाइबर और विटामिन्स की भरपूर मात्रा होती है, जिससे यह आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है।

#2 काला चना टिक्की काला चना टिक्की एक स्वादिष्ट और सेहतमंद स्नैक है, जिसे आप शाम की चाय के साथ परोस सकते हैं। इसके लिए उबले हुए काले चनों को मैश करके उसमें आलू, अदरक-लहसुन पेस्ट, हरी मिर्च और मसाले मिलाएं। इस मिश्रण से छोटी-छोटी टिक्कियां बनाकर उन्हें तवे पर हल्का सा तेल लगाकर सेंके। यह टिक्कियां न केवल स्वादिष्ट हैं, बल्कि इनमें प्रोटीन और फाइबर की भरपूर मात्रा होती है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है।

#3 काला चना उपमा उपमा एक पारंपरिक दक्षिण भारतीय व्यंजन है, जिसे आप काले चनों से भी बना सकते हैं। इसके लिए सूजी की जगह उबले हुए काले चनों का उपयोग करें। कढ़ाई में तेल गर्म करके उसमें राई, उड़द दाल, चना दाल, करी पत्ता और हरी मिर्च डालें, फिर इसमें काले चने डालकर भूनें। इसके बाद इसमें पानी डालकर उबाल लें और सूजी डालकर पकाएं। यह उपमा न केवल पौष्टिक है बल्कि बहुत ही स्वादिष्ट भी है।

#4 काला चना पकोड़ा पकोड़ा तो आपने कई बार खाया होगा, लेकिन क्या आपने कभी काले चने के पकोड़े ट्राई किए हैं? इसके लिए सबसे पहले सूखे काले चनों को रातभर पानी में भिगो दें, फिर उन्हें मिक्सी में पीसकर पेस्ट बना लें। अब इस पेस्ट को कटोरे में निकालकर उसमें बारीक कटी प्याज, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन पेस्ट, बेसन और मसाले मिलाएं। इस मिश्रण से छोटे-छोटे पकोड़े बनाकर गर्म तेल में तलें। यह पकोड़े न केवल कुरकुरे हैं बल्कि बहुत ही स्वादिष्ट भी हैं।