इन तरीकों से यात्रा के दौरान आप कर सकते हैं पेट्रोल और डीजल की बचत

अगर आप यात्रा के दौरान पेट्रोल और डीजल की बचत करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ जरूरी बातों का ख्याल रखना चाहिए। इससे न सिर्फ आपका खर्चा कम होगा, बल्कि पर्यावरण को भी कम नुकसान पहुंचेगा। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे आसान और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपनी यात्रा के दौरान पेट्रोल और डीजल की बचत कर सकते हैं। इसका पालन करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद मददगार साबित होगा।

#1 गाड़ी की देखभाल करें अपनी गाड़ी की नियमित देखभाल करना बहुत जरूरी है। इससे न केवल आपकी गाड़ी बेहतर चलेगी, बल्कि पेट्रोल और डीजल की खपत भी कम होगी। समय-समय पर तेल बदलवाएं, हवा फिल्टर की सफाई और टायर में हवा की जांच करवाएं। इसके अलावा इंजन की जांच भी कराएं, ताकि कोई दिक्कत होने पर तुरंत ठीक किया जा सके। सही देखभाल से आपकी गाड़ी की उम्र बढ़ेगी और यात्रा के दौरान पेट्रोल और डीजल की खपत भी कम होगी।

#2 टायर में हवा रखें टायर में हवा का होना बहुत जरूरी है। कम या ज्यादा हवा, दोनों ही स्थितियों में टायर जल्दी खराब हो सकते हैं और पेट्रोल और डीजल की खपत भी बढ़ जाती है। इसलिए, हमेशा टायर में हवा को ठीक रखें। इसके लिए हर महीने टायर की हवा की जांच करवाएं और जरूरत पड़ने पर इसे सही करवाएं। सही टायर में हवा से आपकी गाड़ी बेहतर चलेगी और यात्रा के दौरान ईंधन की खपत भी कम होगी।

Advertisement

#3 धीमी गति से चलें धीमी गति से चलने पर पेट्रोल और डीजल की खपत कम होती है। तेज गति से चलने पर इंजन पर अधिक दबाव पड़ता है, जिससे पेट्रोल और डीजल अधिक खर्च होता है। इसलिए, कोशिश करें कि आप तय सीमा के भीतर ही रहें और जरूरत पड़ने पर ही तेजी पकड़ें। धीमी गति से चलने से आपकी गाड़ी बेहतर चलेगी और यात्रा के दौरान पेट्रोल और डीजल की खपत भी कम होगी। इससे खर्चा बचेगा और पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचेगा।

Advertisement