झटपट बनाकर खा सकते हैं ये पुलाव, जानिए रेसिपी

पुलाव एक ऐसा व्यंजन है, जिसे आप किसी भी समय बना सकते हैं और यह स्वाद में भी एकदम लाजवाब है। आमतौर पर पुलाव में चावल, सब्जियां और मसालों का इस्तेमाल किया जाता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे पुलाव की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें आप कुछ ही मिनटों में बना सकते हैं और ये स्वादिष्ट भी हैं। साथ ही ये व्यंजन आपके रोजमर्रा के खाने में वैरायटी भी जोड़ सकते हैं।

#1 सब्जियों का पुलाव सब्जियों का पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले चावल को धोकर भिगो लें, फिर एक पैन में तेल गर्म करें और उसमें जीरा, हींग डालें। अब इसमें बारीक कटी प्याज, अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर भूनें। इसके बाद कटे हुए टमाटर और अपनी पसंदीदा सब्जियां डालें। फिर मसाले जैसे हल्दी, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर मिलाएं। अंत में भीगे हुए चावल डालें और पानी मिलाकर धीमी आंच पर पकने दें। जब चावल पक जाए तो इसे गर्मागर्म परोसें।

#2 आलू का पुलाव आलू का पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले चावल को धोकर भिगो लें, फिर एक पैन में तेल गर्म करें और उसमें जीरा, तेजपत्ता डालें। अब इसमें बारीक कटी प्याज, अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर भूनें। इसके बाद कटे हुए आलू और मसाले जैसे हल्दी, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर मिलाएं। अंत में भीगे हुए चावल डालकर पानी मिलाकर धीमी आंच पर पकने दें। जब चावल पक जाएं तो गर्मागर्म परोसें।

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#3 मटर का पुलाव मटर का पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले चावल को धोकर भिगो लें, फिर एक पैन में तेल गर्म करें और उसमें जीरा, तेजपत्ता डालें। अब इसमें बारीक कटी प्याज, अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर भूनें। इसके बाद हरी मिर्च और हरी मटर डालें। फिर इसमें मसाले जैसे हल्दी, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर मिलाएं। अंत में भीगे हुए चावल डालकर पानी मिलाकर धीमी आंच पर पकने दें। जब चावल पक जाए तो गर्मागर्म परोसें।

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#4 पनीर का पुलाव पनीर का पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले चावल को धोकर भिगो लें, फिर एक पैन में तेल गर्म करें और उसमें जीरा, तेजपत्ता डालें। अब इसमें बारीक कटी प्याज, अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर भूनें। इसके बाद कटे हुए टमाटर और बारीक कटा हुआ पनीर डालें। फिर मसाले जैसे हल्दी, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर मिलाएं। अंत में भीगे हुए चावल डालकर पानी मिलाकर धीमी आंच पर पकने दें। जब चावल पक जाएं तो गर्मागर्म परोसें।