आप कंटेनर में भी उगा सकते हैं क्लस्टर बीन, बस रखना होगा इन बातों का ध्यान

क्लस्टर बीन एक पौष्टिक सब्जी है, जिसे ग्वार फली भी कहते हैं। यह कई भारतीय व्यंजनों में शामिल होती है और उनका स्वाद बढ़ा देती है। आप इस सब्जी को एक मध्यम आकार के कंटेनर में आसानी से उगा सकते हैं। इससे न केवल आप ताजा और सेहतमंद क्लस्टर बीन प्राप्त कर पाएंगे, बल्कि बागवानी के शौक को भी पूरा कर पाएंगे। आइए आज हम आपको कंटेनर में क्लस्टर बीन उगाने के कुछ अहम टिप्स बताते हैं।

#1 सही कंटेनर का चयन करें क्लस्टर बीन उगाने के लिए सही कंटेनर का चयन करना बहुत जरूरी है। कंटेनर का आकार मध्यम होना चाहिए, ताकि पौधे को पर्याप्त जगह मिल सके। ध्यान रखें कि उसमें मिट्टी और पानी के लिए भी पर्याप्त स्थान हो। इसके लिए प्लास्टिक या मिट्टी के कंटेनर अच्छे विकल्प होते हैं। कंटेनर की गहराई कम से कम 12 इंच होनी चाहिए, ताकि जड़ें अच्छी तरह से विकसित हो सकें। कंटेनर में छेद होना चाहिए, ताकि अतिरिक्त पानी बाहर निकल सके।

#2 अच्छी मिट्टी का उपयोग करें क्लस्टर बीन के पौधे के लिए आपको अच्छी मिट्टी का चयन करना होगा। इसके लिए ऐसी मिट्टी चुन, जिसमें खाद मिलाई गई हो। इससे पौधे को सभी जरूरी पोषक तत्व मिल सकेंगे और वह अच्छी तरह बढ़ सकेगा। मिट्टी का अम्लता 6-7 के बीच होना चाहिए। इसके लिए आप बगीचे की मिट्टी, खाद और रेत का मिश्रण बना सकते हैं। यह मिश्रण पौधे की वृद्धि के लिए बहुत फायदेमंद होता है और उसे स्वस्थ बनाए रखता है।

Advertisement

#3 पर्याप्त धूप दिखाएं क्लस्टर बीन के पौधे को अच्छी वृद्धि के लिए दिन में कम से कम 6-8 घंटे धूप की जरूरत होती है। इसलिए कंटेनर को ऐसी जगह रखें, जहां पौधे को पर्याप्त धूप मिल सके। अगर आप अपने पौधे को अंदर रखते हैं तो हर दिन इसे बाहर निकालें, ताकि इसे पर्याप्त प्राकृतिक रोशनी मिल सके। इससे आपके क्लस्टर बीन के पौधे स्वस्थ और ताजा रहेंगे, जिससे आपको भरपूर फसल मिलेगी।

Advertisement

#4 नियमित रूप से पानी डालें पौधे को स्वस्थ रखने के लिए उसमें नियमित रूप से पानी डालना बिलकुल न भूलें। हालांकि, ध्यान रखें कि पौधे की जड़ों में पानी न जाए, बल्कि केवल मिट्टी ही गीली हो। इससे पौधा जल्दी मुरझाता नहीं है और उसकी जड़ें भी मजबूत रहती हैं। गर्मियों में पौधे को ज्यादा पानी की जरूरत होती है, जबकि बारिश में कम पानी देना होता है। सही मात्रा में पानी देने से आपके क्लस्टर बीन के पौधे स्वस्थ रहेंगे।