बेल के गूदे से बनाएं ये 5 स्वादिष्ट भारतीय व्यंजन, बेहद आसान होती है इनकी रेसिपी

बेल का फल न केवल स्वाद में बेहतरीन होता है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है। इसमें विटामिन और मिनरल की भरपूर मात्रा होती है, जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है। आमतौर पर बेल का उपयोग शरबत या चटनी बनाने के लिए किया जाता है। हालांकि, इससे कई अन्य लजीज पकवान भी बनाए जा सकते हैं। आज हम आपको बेल के गूदे से बनने वाले कुछ व्यंजनों की रेसिपी बताएंगे, जो खाने का मजा बढ़ा देंगे।

#1 बेल का अचार बेल का अचार एक खास और स्वादिष्ट अचार है, जिसे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। इसके लिए बेल के गूदे को छोटे टुकड़ों में काटकर धूप में सुखा लें। इसके बाद इसमें सरसों का तेल, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, नमक और मेथी दाना डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इस मिश्रण को एक साफ-सुथरी बोतल में भरकर धूप में रख दें, ताकि मसाले अच्छे से मिल जाएं। यह अचार लंबे समय तक खाने लायक रहेगा।

#2 बेल की खीर बेल की खीर एक मिठाई है, जिसे आप खास मौकों पर बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले दूध को उबालें और उसमें बेल का गूदा डालकर पकाएं। अब इसमें चीनी, इलायची पाउडर और सूखे मेवे मिलाएं। इसे धीमी आंच पर पकने दें, जब तक कि दूध गाढ़ा न हो जाए। आप चाहें तो इसमें थोड़ा-सा केसर भी शामिल कर सकते हैं। इस खीर में आपको दूध और फल, दोनों के पोषक तत्व मिल जाएंगे।

#3 बेल का पन्ना गर्मियों में ठंडा-ठंडा पन्ना पीना सभी को पसंद होता है। इस पेय में नया स्वाद जोड़ने के लिए आप बेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेल का पन्ना बनाने के लिए सबसे पहले बेल के गूदे को मिक्सर में पीस लें। इसके बाद इसमें पुदीना के पत्ते, काला नमक, भुना जीरा पाउडर और चीनी मिलाकर अच्छी तरह घोलें। इस मिश्रण को ठंडे पानी में मिलाकर पीएं। यह पेय न केवल ताजगी देता है, बल्कि पाचन को भी सुधारता है।

#4 बेल की चटनी बेल की चटनी खाने के साथ बहुत अच्छी लगती है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले बेल के गूदे को पीस लें और उसके बीज अलग कर दें। इसके बाद इसमें हरी मिर्च, धनिया के पत्ते, पुदीना के पत्ते, नमक और नींबू का रस मिलाकर अच्छी तरह पीस लें। इसे आप रोटी, चावल, पकौड़े, समोसे या किसी भी पकवान के साथ खा सकते हैं।