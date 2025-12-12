LOADING...
पैंटोन कलर ऑफ द ईयर 2026 'क्लाउड डांसर' से प्रेरित महिलाओं के आउटफिट
लेखन सयाली
Dec 12, 2025
04:17 pm
क्या है खबर?

हर साल पैंटोन कंपनी अपने 'कलर ऑफ द ईयर' यानि 'साल के रंग' का ऐलान करती है। अब 2026 के लिए इसने 'क्लाउड डांसर' रंग चुना है, जो सफेद और हल्के ग्रे रंग का मेल है। यह रंग शांति और सुकून का प्रतीक माना जाता है। इस रंग के कपड़ों को आप अपने स्टाइल का हिस्सा बनाकर बेहद खूबसूरत दिख सकती हैं। आज के फैशन टिप्स में क्लाउड डांसर रंग से प्रेरित महिलाओं के आउटफिट जानें।

#1

पार्टी में पहनें सफेद ड्रेस

अगर आप किसी पार्टी में जाने वाली हैं तो आप सफेद रंग की ड्रेस चुन सकती हैं। इस रंग की ड्रेस कैजुअल और सजावटी, दोनों प्रकार के लुक प्रदान कर सकती है। आप इसे रेशम या शिफॉन के कपड़े में चुन सकती हैं। इसके साथ मेल खाती हुई हील वाली सैंडल और हल्के गहने पहनें, जिससे आपका लुक पूरा हो जाएगा। लुक को पूरा करने के लिए आप साथ में हीरे या आर्टिफिशियल डायमंड के जेवर पहन सकती हैं।

#2

ऑफिस के लिए चुनें सफेद सूट

ऑफिस के माहौल में पेशेवर लुक बहुत जरूरी होता है। इसके लिए आप सफेद रंग का पेशेवर सूट पहन सकती हैं। यह सेट न केवल आपको शानदार लुक देगा, बल्कि आरामदायक रहेगा और गर्मी से भी बचाएगा। अगर आप सूट नहीं पहनना चाहती हैं तो सफेद रंग की शर्ट कैरी करें। इसके साथ आप बेज या भूरे रंग की पैंट पहन सकती हैं या काली स्कर्ट भी कैरी कर सकती हैं।

#3

रोजमर्रा के लिए पहनें कुर्ता

रोजमर्रा के लिए आप एक साधारण, लेकिन स्टाइलिश कुर्ता पहन सकती हैं। ऐसा कुरता चुनें, जो सफेद रंग का हो और उस पर अन्य रंगों वाले पैटर्न बने हों। अपने शहर के मौसम को ध्यान में रखते हुए कुर्ते का कपड़ा चुनें। ठंड के लिए वेलवेट या ऊनी कपड़े का कुर्ते सही रहेगा। वहीं, गर्म जगहों पर कॉटन या लिनन का सफेद कुरता पहनना चाहिए। इसके साथ जींस या लेगिंग पहनें और फ्लैट सैंडल स्टाइल करें।

#4

शादी या खास अवसरों के लिए चुनें सफेद पारंपरिक कपड़े 

शादी या खास अवसरों पर आप एक पारंपरिक लुक भी अपना सकती हैं। इसके लिए सफेद रंग की साड़ी या लहंगा बढ़िया रहेगा। यह पारंपरिक परिधान न केवल सुंदर लगेगा, बल्कि आपको सही महसूस कराएगा। इसके साथ मेल खाती चूड़ियां और पायल पहनें, जिससे आपका लुक पूरा हो जाएगा। इस तरह का परिधान शादी या खास अवसरों पर आपको अनोखा और आकर्षक लुक देगा और सभी की नजरें आपकी ओर आकर्षित होंगी।

