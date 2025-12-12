अमेजन वर्षावन में देखे जा सकते हैं ये दुर्लभ जानवर, एक बार जरूर करें सैर

दक्षिण अमेरिका में फैला अमेजन वर्षावन एक विशाल वन क्षेत्र है। यह लगभग 55 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसमें हजारों तरह के पेड़-पौधे और जानवर मिलते हैं। अमेजन वर्षावन की नदियां और जलमार्ग भी इसके आकर्षण को बढ़ाते हैं। यहां की जैव विविधता पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देती है। अगर आपको जानवरों से लगाव है तो यहां आपको कई दुर्लभ जानवर देखने को मिल सकते हैं। आइए उनके बारे में जानते हैं।

#1 जैगुआर जैगुआर को अमेजन वर्षावन का सबसे बड़ा और शक्तिशाली शिकारी माना जाता है। यह एक मांस खाने वाला जानवर है, जो मुख्य रूप से हिरण, पेंगोलिन और छोटे सुअरों का शिकार करता है। जैगुआर की खासियत यह है कि यह पानी में तैरकर भी शिकार कर सकता है। इसकी त्वचा पर धब्बे होते हैं, जो इसे जंगल में छिपने में मदद करते हैं। अगर आप इस जानवर को देखना चाहते हैं तो अमेजन वर्षावन आपके लिए सही जगह है।

#2 कैपिबारा कैपिबारा दुनिया का सबसे बड़ा चूहा है, जो मुख्य रूप से घास खाता है। यह सामाजिक जानवर है और झुंड में रहता है, जिसमें आमतौर पर 10 से 20 सदस्य होते हैं। कैपिबारा पानी में तैरकर समय बिताना पसंद करते हैं और अक्सर नदियों या झीलों के किनारे देखे जाते हैं। इसकी त्वचा मुलायम होती है और इसका स्वाभाव बहुत ही शांत होता है। यह अनोखा जानवर सोशल मीडिया पर भी प्रसिद्ध है।

#3 गुलाबी डॉल्फिन गुलाबी डॉल्फिन को बोट्रो या इनिया भी कहा जाता है, जो अमेजन नदी में पाई जाती हैं। ये डॉल्फिन अन्य डॉल्फिन की तरह नहीं होतीं, बल्कि इनका रंग गुलाबी होता है। इनकी खासियत इनकी समझदारी और मिलनसार स्वभाव भी है। ये डॉलफिन जैसे-जैसे बड़ी होती जाती हैं, वैसे-वैसे इनका रंग गुलाबी होता जाता है। ये अपनी गर्दन मोड़ने की अनोखी क्षमता के लिए जानी जाती हैं, जिससे ये तैरते समय लड़ने से बच जाती हैं।

