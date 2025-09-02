मानव निर्मित घरों से भी ज्यादा खूबसूरत घर बनाते हैं ये जंगली जानवर

जंगली जानवर अपने लिए घर बनाने में कोई देरी नहीं करते हैं। कुछ जानवर तो अपने घरों को इस तरह से बनाते हैं कि वे मानव निर्मित घरों से भी अच्छे लगते हैं। ये जानवर न केवल अपने लिए घर बनाते हैं, बल्कि अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए भी कई उपाय अपनाते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे जंगली जानवरों के बारे में बताते हैं, जो अपने लिए बेहतरीन घर बनाते हैं।

#1 बीवर बीवर एक ऐसा जानवर है, जो अपने लिए पानी के ऊपर या किनारे पर लकड़ी और मिट्टी से घर बनाता है। यह अपने घर को मजबूत बनाने के लिए कई उपाय करता है। इसके लिए यह पेड़ों को काटता है और उन्हें अपने घर के लिए इकट्ठा करता है। इसके अलावा यह अपने घर के आसपास की मिट्टी को भी इकट्ठा करता है ताकि वह अपने घर को और भी मजबूत बना सके।

#2 प्रेयरी डाग प्रेयरी डाग एक तरह का चूहा होता है, जो अपने लिए मिट्टी और घास से घर बनाते हैं। ये अपने घरों को काफी बड़ा बनाते हैं और कई सारे रास्ते बनाते हैं ताकि वे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकें। इसके अलावा ये अपने घर के आसपास की मिट्टी को भी इकट्ठा करते हैं ताकि वे अपने घर को और भी मजबूत बना सकें। प्रेयरी डाग अपने घर को कई अलग-अलग कमरों में बांटते हैं।

#3 बोवरबर्ड बोवरबर्ड एक तरह का पक्षी होता है, जो अपने लिए घास और टहनियों से घर बनाता है। ये अपने घरों को सुंदर बनाने के लिए कई तरह के फूलों का उपयोग करते हैं। इसके अलावा ये अपने घर के आसपास की मिट्टी को भी इकट्ठा करते हैं ताकि वे अपने घर को और भी मजबूत बना सकें। बोवरबर्ड अपने घर को कई अलग-अलग हिस्सों में बांटते हैं ताकि वे आराम से रह सकें।