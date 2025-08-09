इन 5 जंगली जानवरों को सोने का होता है बहुत शौक, जानिए कौन-कौन से हैं ये

जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंसान को दिनभर की भागदौड़ के बाद आराम की जरूरत होती है। यही कारण है कि कई लोग काम के दौरान भी बीच-बीच में झपकी ले लेते हैं। जानवर भी इंसानों की तरह होते हैं और उनकी भी दिनचर्या में सोना शामिल होता है। आइए आज हम आपको पांच ऐसे जंगली जानवरों के बारे में बताते हैं, जिन्हें सोने का बहुत शौक है।

#1 शेर शेर को जंगल का राजा कहा जाता है और यह जानकर आपको हैरानी हो सकती है कि शेर अपना लगभग 20 घंटे सोने में बिता देते हैं। शेर का जीवन भी आरामदायक है और वह दिन में लगभग 20 घंटे सोता है। शेरनी को भी अपने बच्चों के साथ समय बिताने का मौका मिलता है इसलिए वह भी दिनभर सोती है। शेरों को अपने बच्चों के साथ समय बिताने का मौका मिलता है इसलिए वे दिनभर सोते हैं।

#2 गिलहरी गिलहरी को चंचल जानवर माना जाता है, लेकिन यह भी दिनभर सोने का आनंद लेती है। गिलहरी को अपने खाने की तलाश में ज्यादा समय नहीं लगता है इसलिए यह दिनभर सोती है। गिलहरी के लिए सोना एक आरामदायक अनुभव है। गिलहरी के लिए सोना एक आरामदायक अनुभव है। गिलहरी को अपने खाने की तलाश में ज्यादा समय नहीं लगता है इसलिए यह दिनभर सोती है।

#3 स्लॉथ स्लॉथ दुनिया के सबसे सुस्त जानवरों में से एक है। यह जानवर दिन में लगभग 20 घंटे तक सोता है। स्लॉथ को पेड़ों पर लटककर सोना पसंद है और वह बहुत धीमी गति से चलता है। स्लॉथ की खासियत यह है कि वह बहुत कम खाता है और ज्यादातर समय पेड़ों पर लटक कर सोता रहता है। स्लॉथ की यह आदत उसे अन्य जानवरों से बचने में मदद करती है।

#4 उल्लू उल्लू एक ऐसा पक्षी है, जो रात में सक्रिय रहता है और दिन में सोता है। उल्लू की आंखें बड़ी होती हैं, जिससे वह रात में आसानी से देख सकता है। उल्लू को रात में शिकार करना होता है इसलिए वह दिन में ज्यादा सोता है। उल्लू की यह आदत उसे अन्य पक्षियों से बचाने में मदद करती है और उसे रात में शिकार करने में मदद करती है।