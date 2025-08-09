सितंबर में बिना वीजा के घूम सकते हैं ये 5 विदेशी जगहें, जानिए इनकी खासियत

अगर सितंबर में लंबा वीकेंड मिलने वाला है तो उस पर घूमने की योजना बना सकते हैं। अगर आप विदेश घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए वीजा की झंझटों से बचने के लिए वीजा मुक्त यात्रा पर विचार करना फायदेमंद हो सकता है। अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो बिना वीजा के घूमने के लिए मलेशिया, श्रीलंका, नेपाल, वियतनाम और थाईलैंड की यात्रा करें। आइए इन जगहों के बारे में जानते हैं।

#1 मलेशिया मलेशिया एक खूबसूरत जगह है, जहां आप अपने परिवार या दोस्तों के साथ घूमने जा सकते हैं। यह देश अपने द्वीपों के लिए जाना जाता है। यहां आप ग्रीनहाउस, तितली उद्यान, बच्चों का पार्क, कैक्टस उद्यान और कई अन्य आकर्षक स्थानों का आनंद ले सकते हैं। मलेशिया में कई शानदार बाजार भी हैं, जहां आप खरीदारी कर सकते हैं। यहां का मौसम सालभर सुहावना रहता है, जिससे पर्यटक इस देश की ओर खिंचे चले आते हैं।

#2 श्रीलंका श्रीलंका एक बहुत सुंदर द्वीप देश है, जो भारत के दक्षिणी तट पर स्थित है। यह देश अपने पुराने स्थलों, चाय के बागानों और समुद्र तटों के लिए जाना जाता है। यहां कई मंदिर और ऐतिहासिक स्थल हैं, जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। श्रीलंका में देखने के लिए कई जगहें हैं, जिनमें कोलंबो, कैंडी, नुवरा एलिया, गाले, अन्नामलेइ, पोलोनारुवा, अनुराधापुरम, याला राष्ट्रीय उद्यान और अडमंस पीक आदि शामिल हैं।

#3 नेपाल नेपाल दक्षिण एशिया का एक छोटा-सा देश है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यह देश हिमालय पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है और यहां कई ऊंची चोटियां मौजूद हैं। नेपाल उन लोगों के लिए आदर्श स्थान है, जो पहाड़ों पर चढ़ाई, राफ्टिंग और अन्य साहसिक गतिविधियों का आनंद लेते हैं। यहां का मौसम भी अच्छा रहता है, जिससे पर्यटक यहां की ओर आकर्षित होते हैं।

#4 वियतनाम वियतनाम दक्षिण पूर्व एशिया का एक खूबसूरत देश है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। यह देश अपनी चाय के बागानों, पहाड़ों, झरनों और समुद्र तटों के लिए मशहूर है। वियतनाम उन लोगों के लिए आदर्श स्थान है, जो पहाड़ों पर चढ़ाई, राफ्टिंग और अन्य साहसिक गतिविधियों का आनंद लेते हैं। यकिनन यहां जाकर आपको बहुत मजा आएगा।