प्राकृतिक रूप से चमकती है पूर्वोत्तर भारत की महिलाओं की त्वचा, जानिए इसका राज

चायपत्ती का सेवन भी पूर्वोत्तर की महिलाओं के लिए फायदेमंद होता है। ग्रीन टी या ब्लैक टी पीने से उनकी त्वचा में नमी बनी रहती है और झुर्रियां कम होती हैं।

चायपत्ती में ऐसे तत्व होते हैं, जो त्वचा को ताजगी प्रदान करते हैं। इसके अलावा चायपत्ती का फेस पैक भी बनाया जाता है, जिससे त्वचा को पोषण मिलता है और वह चमकदार दिखती है।

वे ज्यादातर बिना दूध की चाय पीती हैं, जिससे उन्हें ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं।