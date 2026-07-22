प्राकृतिक रूप से चमकती है पूर्वोत्तर भारत की महिलाओं की त्वचा, जानिए इसका राज
क्या है खबर?
पूर्वोत्तर भारत की महिलाएं अपनी प्राकृतिक सुंदरता और चमकदार त्वचा के लिए जानी जाती हैं। उनकी त्वचा की चमक का राज उनके खान-पान और जीवनशैली में छिपा है। वे ज्यादातर स्थानीय और ताजे खाद्य पदार्थों का सेवन करती हैं, जो उनकी त्वचा को पोषण देते हैं। इस लेख में हम कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों के बारे में जानेंगे, जो पूर्वोत्तर भारत की महिलाओं की त्वचा को निखारने में मदद करते हैं।
#1
हल्दी का उपयोग
हल्दी को भारतीय रसोई में एक खास मसाले के रूप में जाना जाता है, लेकिन पूर्वोत्तर की महिलाएं इसे अपनी त्वचा की देखभाल के लिए भी इस्तेमाल करती हैं।
हल्दी में ऐसे तत्व होते हैं, जो त्वचा को सेहतमंद रखते हैं। वे इसे दूध या दही के साथ मिलाकर चेहरे पर लगाती हैं, जिससे उनकी त्वचा चमकदार और निखरी हुई दिखती है।
इससे चेहरे के दाग-धब्बे भी हल्के हो जाते हैं।
#2
नीम की पत्तियां
नीम की पत्तियों का सेवन भी पूर्वोत्तर की महिलाओं की त्वचा के लिए फायदेमंद होता है। नीम में ऐसे गुण होते हैं, जो मुंहासों को दूर करने में मदद करते हैं।
वे नीम की पत्तियों को उबालकर उसका पानी पीती हैं या फिर उसका रस निकालकर चेहरे पर लगाती हैं। इससे उनकी त्वचा साफ और स्वस्थ रहती है।
इसके अलावा वे इसे अपने खाने में भी शामिल करना पसंद करती हैं।
#3
चायपत्ती
चायपत्ती का सेवन भी पूर्वोत्तर की महिलाओं के लिए फायदेमंद होता है। ग्रीन टी या ब्लैक टी पीने से उनकी त्वचा में नमी बनी रहती है और झुर्रियां कम होती हैं।
चायपत्ती में ऐसे तत्व होते हैं, जो त्वचा को ताजगी प्रदान करते हैं। इसके अलावा चायपत्ती का फेस पैक भी बनाया जाता है, जिससे त्वचा को पोषण मिलता है और वह चमकदार दिखती है।
वे ज्यादातर बिना दूध की चाय पीती हैं, जिससे उन्हें ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं।
#4
नारियल पानी
नारियल पानी पीना भी पूर्वोत्तर की महिलाओं की दिनचर्या का हिस्सा होता है। इसमें कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर को हाइड्रेट रखते हैं और त्वचा को नमी प्रदान करते हैं।
नारियल पानी पीने से शरीर से हानिकारक तत्व बाहर निकलते हैं, जिससे त्वचा साफ-सुथरी रहती है और विषाक्त पदार्थ भी बाहर निकल जाते हैं।
इसके अलावा यह त्वचा को पोषण देता है और उसे चमकदार बनाता है।
#5
ताजे फल और सब्जियां
ताजे फल और सब्जियां भी पूर्वोत्तर की महिलाओं की त्वचा के लिए अहम होती हैं। इनमें विटामिन जैसे जरूरी पोषक तत्व होते हैं, जो त्वचा को स्वस्थ रखते हैं।
वे रोजाना मौसमी फलों का सेवन करती हैं, जैसे आम, लीची और अनार आदि, जिससे उनकी त्वचा निखरी हुई दिखती है।
सब्जियों में पालक, गाजर और टमाटर आदि शामिल होते हैं, जो पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं और त्वचा को पोषण देती हैं।