हर वर्कआउट के बाद क्यों जरूरी है आराम

हर वर्कआउट वाले हफ्ते के बाद क्यों जरूरी है आराम का दिन? जानिए कारण

लेखन सयाली 06:12 pm Nov 01, 202606:12 pm

क्या है खबर?

किसी भी फिटनेस रूटीन में आराम के दिन बहुत जरूरी होते हैं। ये दिन हमारे शरीर को ठीक होने और फिर से ऊर्जा पाने का मौका देते हैं। जब हम लगातार एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे मांसपेशियों पर जोर पड़ता है और उनमें सूजन आ सकती है। आराम का दिन इन सूजन को कम करने में मदद करता है। इसके अलावा आराम के दिनों से हमें मानसिक रूप से भी ताजगी मिलती है और हम फिर से प्रेरित होते हैं।