कोरियाई खाने के साथ साइड डिश परोसने की परंपरा

क्या आपने कभी सोचा है कि कोरियाई भोजन में क्यों होती हैं इतनी सारी साइड डिश?

लेखन सयाली 11:33 am Jul 22, 202611:33 am

क्या है खबर?

कोरियाई खाना अपने अनोखे स्वाद और विभिन्न साइड डिश के लिए जाना जाता है। जब आप कोरियाई रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपको कई तरह की साइड डिश मिलती हैं, जिन्हें 'बिबिमबाप' या 'बुलगोगी' जैसे मुख्य व्यंजनों के साथ परोसा जाता है। ये साइड डिश न केवल खाने का स्वाद बढ़ाती हैं, बल्कि कोरियाई संस्कृति और परंपरा का भी हिस्सा हैं। आइए जानते हैं कि कोरियाई भोजन में इतनी सारी साइड डिश क्यों होती हैं।