मानसून में बहार के बजाय घर के बने पकौड़े खाना

मानसून में सड़क किनारे वाली दुकानों की जगह घर के बने पकौड़े खाना क्यों है बेहतर?

लेखन सयाली 10:00 am Jun 07, 202610:00 am

क्या है खबर?

बरसात के दौरान पकौड़े खाने का मन किसका नहीं करता? यह स्वादिष्ट व्यंजन न केवल मानसून, बल्कि सर्दियों के दौरान भी लोकप्रिय है। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि सड़क किनारे के बजाय घर के बने पकोड़े खाना क्यों बेहतर माना जाता है? आइए आज हम आपको इसके पीछे का कारण बताते हैं और जानते हैं कि क्यों घर के बने पकौड़े सेहत के लिए अधिक फायदेमंद होते हैं और इन्हें बनाना भी आसान है।