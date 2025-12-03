कुत्ते अचानक से क्यों हो जाते हैं आक्रामक? जानिए इसके कारण

कुत्ते अक्सर अपने व्यवहार में बदलाव दिखाते हैं, खासकर जब वे अचानक आक्रामक हो जाते हैं तो यह चिंता का विषय बन जाता है। कई बार ऐसा होता है कि बिना किसी स्पष्ट कारण के कुत्ता आक्रामक हो जाता है और यह समझना मुश्किल हो जाता है कि इसके पीछे असली वजह क्या हो सकती है। आइए कुछ ऐसे कारण जानते हैं, जो कुत्ते के आक्रामक होने का कारण बन सकते हैं।

#1 दर्द या बीमारी का होना अगर आपका कुत्ता अचानक आक्रामक हो जाता है तो यह उसके दर्द या बीमारी का संकेत हो सकता है। जब कुत्ते को कोई शारीरिक परेशानी होती है तो वह अपनी असुविधा को व्यक्त करने के लिए आक्रामक हो सकता है। इसलिए अगर आपके कुत्ते का व्यवहार अचानक बदलता है तो उसे डॉक्टर के पास ले जाएं ताकि उसकी समस्या का सही पता चल सके और उसका इलाज किया जा सके।

#2 डर या चिंता कुत्ते भी इंसानों की तरह डर और चिंता महसूस करते हैं। अगर आपका कुत्ता किसी नए माहौल या किसी अजीब व्यक्ति से डर जाता है तो वह आक्रामक हो सकता है। इस स्थिति में उसे धीरे-धीरे और प्यार से समझाएं ताकि उसका डर कम हो सके। इसके लिए आप उसे उसके पसंदीदा खिलौने या किसी अन्य चीज से बहला सकते हैं और उसके साथ समय बिता सकते हैं।

Advertisement

#3 सामाजिक संपर्क की कमी अगर कुत्ते को पर्याप्त सामाजिक संपर्क नहीं मिलता है तो वह आक्रामक हो सकता है। कुत्ते सामाजिक प्राणी होते हैं और उन्हें अन्य जानवरों या लोगों के साथ समय बिताने की जरूरत होती है। अगर उनकी यह जरूरत पूरी नहीं होती तो वे तनाव में आ सकते हैं और उनका व्यवहार बिगड़ सकता है। इसलिए अपने कुत्ते को नियमित रूप से घुमाने या पार्क लेकर जाने की आदत डालें जिससे वह अन्य जानवरों और लोगों से मिल सके।

Advertisement