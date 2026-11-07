सोरायसिस को सिर्फ त्वचा संबंधित समस्या समझना है गलत, जानें क्यों

सोरायसिस का सही इलाज और देखभाल बहुत जरूरी है। इसके लिए डॉक्टर की सलाह मानना जरूरी है और समय-समय पर जांच करवानी चाहिए।

डॉक्टर द्वारा दी गई दवाइयों का नियमित सेवन करें और घरेलू उपायों का उपयोग भी सोच-समझकर करें। इसके अलावा, स्वस्थ भोजन लेना और नियमित व्यायाम करना भी जरूरी है, ताकि शरीर मजबूत बना रहे और सुरक्षा प्रणाली सही तरीके से काम कर सके।

इस प्रकार सोरायसिस को केवल त्वचा की समस्या मानना गलत होगा।