बारिश होने पर पकौड़े खाने की लालसा

बारिश के दौरान क्यों करता है पकौड़े खाने का मन? जानिए क्या है वजह

लेखन सयाली 06:06 pm Jun 05, 202606:06 pm

क्या है खबर?

मानसून का मौसम आते ही बाजारों में आपको तरह-तरह के पकौड़े मिलना शुरू हो जाते हैं। इस दौरान लोग खुद भी तरह-तरह के अनोखे पकौड़े बनाने लग जाते हैं। ये पकौड़े न सिर्फ स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि बारिश के मौसम में इन्हें खाने का मन भी करता है। इसका कारण है कि मानसून के दौरान वातावरण में नमी बढ़ जाती है और ऐसे में गर्मा-गर्म पकौड़े खाने से शरीर को आराम मिलता है। आइए इसके पीछे कारण जानें।