बारिश के दौरान क्यों करता है पकौड़े खाने का मन? जानिए क्या है वजह
क्या है खबर?
मानसून का मौसम आते ही बाजारों में आपको तरह-तरह के पकौड़े मिलना शुरू हो जाते हैं। इस दौरान लोग खुद भी तरह-तरह के अनोखे पकौड़े बनाने लग जाते हैं। ये पकौड़े न सिर्फ स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि बारिश के मौसम में इन्हें खाने का मन भी करता है। इसका कारण है कि मानसून के दौरान वातावरण में नमी बढ़ जाती है और ऐसे में गर्मा-गर्म पकौड़े खाने से शरीर को आराम मिलता है। आइए इसके पीछे कारण जानें।
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मानसून के दौरान शरीर में होती है ठंडक
मानसून के दौरान मौसम में काफी नमी बढ़ जाती है, जो कई लोगों को असहज महसूस कराती है। दरअसल, इस मौसम में हवा में पानी का स्तर बढ़ जाता है, जिससे शरीर से बहुत ज्यादा पसीना निकलने लगता है। ऐसे में गर्मा-गर्म और तले हुए खाद्य पदार्थ, जैसे पकौड़े खाने से शरीर को आराम मिलती है और बारिश की ठंड से थोड़ी राहत भी मिल जाती है। यह गर्म व्यंजन भूख को बढ़ा देता है।
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मानसून में पकौड़े बनाना है एक परंपरा
मानसून के दौरान पकौड़े बनाना एक परंपरा भी बन चुकी है। ऐसा माना जाता है कि जब बादल गरजते हैं तो पकौड़े बनने शुरू हो जाते हैं और जब बारिश होती है तो पकौड़े खाने का समय होता है। इसके अलावा कई जगहों पर तो मानसून के दौरान पकौड़ों के साथ-साथ वड़ा पाव और समोसे आदि भी बनाए जाते हैं। यह पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा है, जो चाय के साथ बढ़िया लगती है।
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मानसून में पकौड़े बनाना है आसान
मानसून में पकौड़े बनाने का एक कारण यह भी है कि इस मौसम में पकौड़े बनाना आसान होता है। दरअसल, इस मौसम में आटे को फूलने में ज्यादा समय नहीं लगता है और पकौड़े आसानी से बन जाते हैं। इसके अलावा मानसून में सब्जियों में भी ज्यादा पानी होता है, जिससे पकौड़े और भी स्वादिष्ट बनते हैं। यह एक सरल प्रक्रिया है, जो हर कोई आसानी से कर सकता है।
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मानसून में पकौड़े बनाना है किफायती
मानसून में पकौड़े बनाने का एक कारण यह भी है कि इस मौसम में पकौड़े बनाना सस्ता होता है। इसके लिए आपको ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ता है और यह घर के सभी लोगों को पसंद भी आते हैं। इसके साथ ही बारिश के मौसम में पकौड़े खाने से आपको घर का बना स्वाद भी मिलता है। यह एक सरल और सस्ता विकल्प है, जो हर कोई पसंद करता है।