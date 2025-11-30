कंबल से एक पैर बाहर निकालकर क्यों सोते हैं लोग? जानिए 5 संभावित कारण

सर्दी का मौसम आते ही सभी के घरों में रजाई और कंबल निकाल लिए जाते हैं। इन्हें ओढ़कर सोने से शरीर गर्म रहता है और आरामदायक नींद मिलती है। हालांकि, ज्यादातर लोगों की कंबल से एक पैर बाहर निकालकर सोने की आदत होती है। वे अपना पूरा शरीर तो ढककर रखते हैं, लेकिन पैरों को खुला ही रखना पसंद करते हैं। आइए ऐसा करने से 5 संभावित कारण जानते हैं।

#1 शरीर का तापमान होता है नियंत्रित कंबल से पैर बाहर निकालकर सोने का सबसे प्रमुख कारण है शरीर के तापमान को नियंत्रित करने का प्रयास। हमारा शरीर हाथों और पैरों के जरिए गर्मी छोड़ता है। इससे शरीर का तापमान सोने के लिए आदर्श बन जाता है। एक पैर कंबल से बाहर निकालने से पैरों में हल्की ठंड लगती है, जबकि बाकी शरीर गर्म ही रहता है। साथ ही इससे कंबल में थोड़ी हवा भी जाती है, जिससे शरीर बहुत ज्यादा गर्म नहीं होता।

#2 नहीं महसूस होती घुटन कुछ लोगों को मोटे कंबल या रजाई ओढ़कर सोने से घुटन महसूस होती है। इनकी वजह से भारीपन महसूस होता रहता है और जी घबराने लगता है। ऐसे में एक पैर कंबल से बाहर निकालने से बंधन की भावना कम हो जाती है और शरीर आराम की स्थिति में आने लगता है। इससे तंत्रिका तंत्र को आराम मिलता है, पैरों में थोड़ी हवा लगती है और दिमाग शरीर को सोने का संकेत देने लगता है।

#3 गर्मी से बचने का करते हैं प्रयास कई बार लोगों को अपने पार्टनर या परिवार के सदस्यों के साथ सोना पड़ता है। इस दौरान सबसे ज्यादा परेशानी होती है, क्योंकि सबकी सोने की आदतें अलग-अलग होती हैं। किसी को मोटे कंबल ओढ़कर सोना पसंद होता है तो कोई पतली चादर में ही आराम महसूस करता है। ऐसे में उपाय के तौर पर लोग कंबल से एक पैर बाहर निकाल लेते हैं, ताकि उन्हें गर्मी महसूस न हो और दूसरे व्यक्ति को भी परेशानी न हो।

#4 आराम की स्थिति में आ जाता है शरीर हर किसी की सोने से जुड़ी कुछ खास आदतें होती हैं, जिनकी मदद से उनका शरीर आराम की स्थिति में आ जाता है। कोई सोने से पहले गाने सुनता है, कोई किताबें पढ़ता है तो कोई योग करता है। इसी तरह कुछ लोग एक तरफ की करवट लेकर पैर कंबल से बाहर निकालना पसंद करते हैं। ऐसा करने से उनके शरीर को संकेत मिलता है कि अब सोने का समय है और उन्हें अच्छी नींद आ जाती है।