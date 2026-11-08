मधुमेह से ग्रसित लोगों को बार-बार क्यों लगती है भूख? जानिए इसका कारण
क्या है खबर?
मधुमेह एक गंभीर बीमारी है, जो शरीर में इंसुलिन की कमी या प्रभावी न होने के कारण होती है। इंसुलिन शरीर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है। मधुमेह के रोगियों को अक्सर भूख लगने की समस्या का सामना करना पड़ता है। इस लेख में हम जानेंगे कि क्यों मधुमेह के रोगियों को बार-बार भूख लग जाती है और इससे किस तरह निपटा जा सकता है।
#1
रक्त शर्करा का असंतुलन
मधुमेह के रोगियों को अक्सर इस समस्या का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनका रक्त शर्करा स्तर असंतुलित रहता है। जब रक्त शर्करा का स्तर कम होता है तो भूख अधिक लगती है।
इसके विपरीत जब रक्त शर्करा का स्तर बढ़ता है तो भी भूख लग सकती है। इस असंतुलन के कारण उन्हें बार-बार खाना पड़ता है।
इसलिए, मधुमेह के रोगियों को अपने खाने-पीने पर ध्यान देना चाहिए और नियमित रूप से डॉक्टर की सलाह माननी चाहिए।
#2
इंसुलिन की कमी या सही से काम न करना
इंसुलिन की कमी या सही से काम न करने की वजह से भी मधुमेह के रोगियों को बार-बार भूख लगती रहती है। इंसुलिन ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलने में मदद करता है, लेकिन जब यह सही तरीके से काम नहीं करता तो शरीर ऊर्जा के लिए ग्लूकोज का इस्तेमाल नहीं कर पाता।
इसके परिणामस्वरूप उन्हें बार-बार खाना पड़ता है, ताकि वे आवश्यक ऊर्जा प्राप्त कर सकें और अपनी भूख को शांत कर सकें।
#3
अनियमित भोजन समय
अनियमित भोजन समय भी इस समस्या का एक बड़ा कारण हो सकता है। अगर आप समय पर खाना नहीं खाते हैं या बीच-बीच में कुछ न कुछ खाते रहते हैं तो इससे आपकी भूख पर असर पड़ सकता है।
नियमित समय पर खाना खाने से आपका शरीर ठीक तरीके से काम करता है और आपको बार-बार भूख नहीं लगेगी। इसके अलावा समय पर खाना खाने से आपका पाचन तंत्र भी सही रहता है।
#4
गलत खाने का चयन
गलत खाने का चयन भी मधुमेह के रोगियों की भूख पर असर डाल सकता है। अगर आप अधिक कार्बोहाइड्रेट युक्त चीजें खाते हैं तो इससे इंसुलिन स्तर बिगड़ सकता है और आपको बार-बार भूख लग सकती है।
इसलिए, बेहतर होगा कि आप अपने आहार में ऐसे खाद्य पदार्थों को शामिल करें, जो शरीर में धीमी गति से पचते हैं। इनसे इंसुलिन स्तर संतुलित रहेगा और आपको बार-बार भूख नहीं लगेगी।
#5
तनाव और मानसिक दबाव
तनाव और मानसिक दबाव भी इस समस्या का एक अहम कारण हो सकता है। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारा शरीर एक खास हार्मोन रिलीज करता है, जिससे हमारी भूख बढ़ जाती है।
इसलिए, तनाव से बचना बहुत जरूरी है। इसके अलावा नियमित योग और ध्यान करने से भी तनाव कम होता है और आपकी भूख नियंत्रित रहती है।
इस प्रकार इन सभी कारणों को समझकर हम अपनी भूख को बेहतर तरीके से प्रबंधित कर सकते हैं।