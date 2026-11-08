मधुमेह से ग्रसित लोगों को बार-बार क्यों लगती है भूख? जानिए इसका कारण

मधुमेह के रोगियों को अक्सर इस समस्या का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनका रक्त शर्करा स्तर असंतुलित रहता है। जब रक्त शर्करा का स्तर कम होता है तो भूख अधिक लगती है।

इसके विपरीत जब रक्त शर्करा का स्तर बढ़ता है तो भी भूख लग सकती है। इस असंतुलन के कारण उन्हें बार-बार खाना पड़ता है।

इसलिए, मधुमेह के रोगियों को अपने खाने-पीने पर ध्यान देना चाहिए और नियमित रूप से डॉक्टर की सलाह माननी चाहिए।