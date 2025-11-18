गोद में सोना पसंद करती है आपकी बिल्ली? जानिए इसके 5 संभावित कारण

वैसे तो बिल्लियां शर्मीली और असामाजिक पालतू जानवर होती हैं। हालांकि, उन्हें अपने परिवार वालों की गोद में सोना बहुत अच्छा लगता है। वे अक्सर अपने मालिक या मालकिन के ऊपर बैठ जाती हैं और आरामदायक स्थिति में लेटकर सो जाती हैं। ऐसा करके उन्हें सुरक्षित महसूस होता है और आरामदायक नींद आ जाती है। अगर आपकी बिल्ली भी आपकी गोद में ही सोती है तो इसके 5 संभावित कारण जान लें।

#1 गोद में सुरक्षित महसूस करती है बिल्ली जब बिल्ली आपकी गोद में सोती है, तो उसे सुरक्षित और स्नेह महसूस होता है। नींद जैसे नाजुक समय पर आपके पास लेटना आप में उनके विश्वास को दर्शाता है। सरल शब्दों में जब आपकी बिल्ली आपके ऊपर सोती है तो उसे भरोसा होता है कि आपके रहते हुए कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। आपके शरीर की गर्माहट, परिचित सुगंध और सांसें भी उन्हें सुरक्षित महसूस करवाने में योगदान देते हैं।

#2 बिल्ली को गोद में मिलता है आराम बिल्लियों का आपकी गोद में सोने का एक और बड़ा कारण यह है कि इससे उन्हें आरामदायक महसूस होता है। इससे उनका शरीर आराम की अवस्था में आ जाता है और उन्हें कोई डर नहीं रह जाता है। आपके शरीर की सुगंध और गर्माहट उन्हें आराम दिलाते हैं और वे गहरी नींद में सो जाती हैं। बिल्लियां हमेशा कोजी यानि आरामदायक जगहों पर सोना पसंद करती हैं और उनके लिए आपकी गोद से बेहतर जगह कोई और नहीं हो सकती।

#3 बिल्ली को गोद में मिलती है गर्मी ज्यादातर लोगों की बिल्लियां उनके पास आ कर तभी सोती हैं जब उन्हें ठंड लगती है। इसका यही कारण होता है कि वे आपके शरीर की गर्माहट महसूस करके ठंड से बचना चाहती हैं। बिल्लियां सबसे गर्म स्थान की ओर आकर्षित होती हैं और आपके शरीर की गर्मी उनके लिए आदर्श हो सकती है। इसीलिए, सर्दियों के दौरान उन्हें गर्म कपड़े पहनाने या कंबल में लिटाने के बजाय अपने पास सोने दें।

#4 आपको जताना चाहती हैं प्यार बिल्लियां प्यार जताने में थोड़ा हिचकिचाती हैं, क्योंकि उनका स्वाभाव शर्मीला होता है। ऐसे में अगर आपकी बिल्ली अचानक से आपके ऊपर लेटकर सो जाए तो समझ जाएं कि वह आपको प्यार जताना चाह रही है। इससे पता चलता है कि वे आपके साथ जुड़ाव महसूस करती हैं और आपको अपने सामाजिक समूह का हिस्सा मानती हैं। अगर वह आपके ऊपर लेटकर अपने हाथों से मालिश करने लगे तो समझ जाएं कि वह आपको अपनी मां का दर्जा देती है।