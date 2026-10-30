वायु प्रदूषण से बच्चों को क्यों होता है ज्यादा खतरा? जानिए 5 कारण

वायु प्रदूषण बच्चों की प्रतिरक्षा प्रणाली को भी कमजोर कर सकता है। इससे वे आसानी से संक्रमण और बीमारियों का शिकार हो सकते हैं।

प्रदूषक कणों के कारण बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है, जिससे वे सामान्य सर्दी-खांसी से लेकर गंभीर बीमारियों तक के लिए अधिक संवेदनशील हो जाते हैं।

इस प्रकार वायु प्रदूषण का बच्चों की प्रतिरक्षा प्रणाली पर बुरा असर पड़ता है, जिससे उनका समग्र स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है।