सर्दियों का सुपरफूड है आंवला, इन 5 तरीकों से करें इसका सेवन
क्या है खबर?
आंवला सर्दियों में एक खास सुपरफूड माना जाता है क्योंकि यह विटामिन-C और एंटी-ऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है। यह न केवल रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है, बल्कि त्वचा और बालों के लिए भी फायदेमंद है। इसके अलावा यह पाचन को सही रखता है और शरीर से हानिकारक तत्वों को बाहर निकालने में मदद करता है। आइए आज हम आपको आंवले के सेवन के कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जो सर्दियों में आपको जरूर अपनाने चाहिए।
#1
आंवले का मुरब्बा
आंवले का मुरब्बा एक पारंपरिक मिठाई है, जो सर्दियों में बहुत पसंद की जाती है। इसे बनाने के लिए ताजे आंवले, चीनी और मसालों का उपयोग किया जाता है। यह न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा है। मुरब्बा खाने से शरीर को गर्माहट मिलती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। इसके अलावा यह पाचन को भी सही रखता है और त्वचा की चमक बढ़ाता है।
#2
आंवले का रस
आंवले का रस पीना एक आसान तरीका है, जिससे आप अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए ताजे आंवले को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें और उन्हें पीस लें, फिर इसमें थोड़ा पानी मिलाकर छान लें। इस रस में विटामिन-C की मात्रा अधिक होती है, जो सर्दियों में होने वाली बीमारियों से बचाव करता है। यह रस शरीर को साफ करता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है।
#3
आंवले का चूर्ण
आंवले का चूर्ण एक बेहतरीन विकल्प है, जिसे आप अपने खाने या पानी में मिला सकते हैं। इसे बनाने के लिए ताजे आंवले को धूप में सुखाकर पीस लें। इस चूर्ण का उपयोग आप दही, या यहां तक कि सब्जियों में भी कर सकते हैं। यह चूर्ण विटामिन-C और एंटी-ऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है, जो त्वचा की चमक बढ़ाता है। इसके अलावा यह पाचन को भी सही रखता है।
#4
आंवले का तेल
आंवले का तेल त्वचा और बालों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसे बनाने के लिए आंवले के गूदे को नारियल तेल या बादाम तेल में उबाल लें, फिर इसे ठंडा करके बोतल में भर लें। इस तेल का उपयोग आप अपनी त्वचा पर मालिश करने या बालों पर लगाने के लिए कर सकते हैं। यह तेल आपकी त्वचा को नमी देता है और बालों को मजबूत बनाता है। इसके अलावा यह बालों की चमक बढ़ाता है।
#5
आंवले की चटनी
आंवले की चटनी खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ-साथ सेहत के लिए भी अच्छी होती है। इसे बनाने के लिए ताजे आंवले, हरी मिर्च, धनिया पत्ती, अदरक-लहसुन और नमक मिलाकर पीस लें। इस चटनी का उपयोग आप रोटी-सब्जी या परांठे के साथ कर सकते हैं। इससे आपकी डाइट में विविधता आएगी। इन तरीकों से आप आसानी से अपनी डाइट में आंवले को शामिल कर सकते हैं और इसके फायदों का पूरा लाभ उठा सकते हैं।