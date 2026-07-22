रेयान बनाम सूती: मानसून के दौरान कौन-सा कपड़ा बेहतर है? जानिए

रेयान और सूती दोनों ही अपने-अपने तरीके से आरामदायक होते हैं, लेकिन उनकी गुणवत्ता अलग होती है।

रेयान कृत्रिम होने के कारण जल्दी सूख जाता है, जबकि सूती प्राकृतिक होने के नाते थोड़ा समय लेता है।

रेयान में चमकदार रंगों का विकल्प अधिक होता है, वहीं सूती में साधारण रंग होते हैं।

मानसून के दौरान दोनों ही कपड़े अच्छे विकल्प हो सकते हैं, लेकिन अपनी पसंद और जरूरतों के अनुसार ही इनमें से किसी एक को चुनें।