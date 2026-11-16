फाइबर की कमी का आंतों के बैक्टीरिया पर प्रभाव (तस्वीर: पिक्सेल)

फाइबर न मिलने पर आंतों के बैक्टीरिया खाने लगते हैं आंतों की परत, अध्ययन में खुलासा

लेखन सयाली 02:26 pm Nov 16, 202602:26 pm

क्या है खबर?

फाइबर पौधों से मिलने वाला एक जरूरी पोषक तत्व है, जो समग्र स्वास्थ्य और बीमारियों की रोकथाम में अहम भूमिका निभाता है। वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि आंतों में मौजूद बैक्टीरिया फाइबर न मिलने पर आंतों की सुरक्षा करने वाली परत को खा सकते हैं। इस दौरान वे ऐसे यौगिक भी बना सकते हैं, जो नुकसानदेह हो सकते हैं। इन यौगिकों को बनने से रोकने और आतों की सुरक्षा के लिए डाइट में फाइबर शामिल करना अहम है।