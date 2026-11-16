अरुण गोविल ने 'राम' बनने पर अपने करियर में आई चुनौती पर बात की

अरुण गोविल बोले- 'श्रीराम' बनकर एक छवि में बंध गया, लेकिन जो सम्मान मिला वो अनमोल

लेखन ज्योति सिंह 11:39 am Nov 16, 202611:39 am

क्या है खबर?

नमित मल्होत्रा की फिल्म 'रामायण' में राजा दशरथ का किरदार निभाकर अरुण गोविल चर्चा में हैं। हालांकि, उन्हें सबसे ज्यादा पहचान रामानंद सागर के टीवी शो 'रामायण' में 'श्रीराम' का किरदार निभाने से मिली है। इस किरदार में वह इस कदर छा गए कि लोग उन्हें खुद राम से जोड़ने लगे। एक बातचीत में, खुद अरुण ने स्वीकारा कि राम के तौर पर उनकी छवि उनसे इतनी जुड़ गई कि उन्हें दूसरे किरदारों में कास्ट करना मुश्किल लगने लगा था।