आलिया भट्ट के जन्म के समय सोनी राजदान ने पी थीं 100 सिगरेट, खुद किया खुलासा

सोनी ने बातचीत के दौरान अपनी पहली गर्भावस्था के अनुभव भी साझा किए, जब वह टीवी शो 'बुनियाद' में काम कर रही थीं।

रमेश सिप्पी और ज्योति स्वरूप के निर्देशन में बने इस शो से उन्होंने 1986 में टेलीविजन पर कदम रखा था।

सोनी ने बताया कि वह पहली बार 'बुनियाद' की शूटिंग के दौरान गर्भवती हुई थीं। उन्होंने याद किया कि उस मुश्किल समय में सिप्पी परिवार ने उनका खास ख्याल रखा और शूटिंग को आसान बनाया।