जय शाह लगातार दूसरी बने ICC के चेयरमैन, निर्विरोध हुआ निर्वाचन

अपनी पुनर्नियुक्ति के बाद शाह ने बोर्ड के निदेशकों का आभार जताते हुए कहा, "ICC ने मुझ पर जो विश्वास जताया है, उससे मैं बेहद सम्मानित महसूस कर रहा हूं और प्रत्येक निदेशक के विश्वास और समर्थन के लिए हृदय से आभारी हूं। ICC के चेयरमैन के रूप में सेवा करना सम्मान और जिम्मेदारी दोनों है और मैं दुनिया भर में क्रिकेट के हितों को आगे बढ़ाने के लिए अपने सदस्यों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हूं।"