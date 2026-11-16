ICC ने भारत को दी चैंपियंस ट्रॉफी 2029 की मेजबानी

ICC ने जारी किया 2035 तक का क्रिकेट कैलेंडर, भारत करेगा चैंपियंस ट्रॉफी 2029 की मेजबानी

लेखन भारत शर्मा 11:18 am Nov 16, 202611:18 am

क्या है खबर?

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने रविवार को इंडोनेशिया के बाली में आयोजित बोर्ड बैठक के बाद 2035 तक के प्रमुख पुरुष क्रिकेट टूर्नामेंटों के कार्यक्रम को अंतिम रूप दे दिया है। इसके तहत भारत को चैंपियंस ट्रॉफी 2029 की पूर्ण मेजबानी और वनडे विश्व कप 2031 के लिए बांग्लादेश के सह-मेजबानी सौंपी है। इसके अलावा बोर्ड ने वनडे विश्व कप 2027, टी-20 विश्व कप 2028 और लॉस एंजिल्स ओलंपिक (LA28) के क्वालीफिकेशन प्रारूप पर भी मुहर लगा दी है।