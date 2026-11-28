नींद के लिए डाइट में शामिल करें ये खाद्य पदार्थ

अच्छी नींद पाने के लिए अपनी डाइट में शामिल करें ये 5 खाद्य पदार्थ, होगा फायदा

लेखन सयाली 10:35 am Nov 28, 202610:35 am

क्या है खबर?

अच्छी नींद और सेहत का गहरा संबंध है। अगर आप रात को ठीक से सोते हैं तो आपका दिनभर का मूड और ऊर्जा स्तर बेहतर रहता है। कई लोग सोचते हैं कि सोने से पहले क्या खाना चाहिए, लेकिन सही खाद्य पदार्थ चुनना बहुत जरूरी होता है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों के बारे में बताएंगे, जो आपकी नींद को बेहतर बना सकते हैं और आपको आरामदायक रात का अनुभव दिला सकते हैं।