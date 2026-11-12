चोट लगने के बाद दर्द और सूजन हो जाए तो क्या करें? जानिए
क्या है खबर?
चोट लगने के बाद अक्सर दर्द और सूजन का सामना करना पड़ता है। चाहे यह छोटी-सी खरोंच हो या बड़ा घाव, सही देखभाल जरूरी होती है ताकि दर्द कम हो और सूजन भी जल्दी ठीक हो। इस लेख में हम आपको कुछ सरल और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिनसे आप चोट के बाद की देखभाल को बेहतर बना सकते हैं और जल्द ही ठीक हो सकते हैं।
#1
चोट को साफ रखें
चोट लगने के बाद सबसे पहले इसे साफ रखना जरूरी है। इसके लिए आप हल्के साबुन और पानी का उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रखें कि चोट वाले हिस्से को ज्यादा न रगड़े ताकि संक्रमण न हो।
अगर चोट गहरी हो तो डॉक्टर से सलाह लेकर एंटीसेप्टिक क्रीम लगाएं। इसके अलावा चोट को खुला रखने की बजाय इसे ढककर रखें ताकि धूल-मिट्टी न लगे और संक्रमण का खतरा कम हो।
#2
बर्फ का करें उपयोग
चोट वाले हिस्से पर बर्फ लगाने से सूजन और दर्द दोनों में कमी आती है। बर्फ को कभी सीधे त्वचा पर न लगाएं, बल्कि इसे एक कपड़े में लपेटकर प्रभावित जगह पर लगाएं।
इससे त्वचा को नुकसान नहीं पहुंचेगा और दर्द भी कम होगा। बर्फ का उपयोग करने से खून का बहाव भी कम होता है और चोट जल्दी ठीक होती है। इसलिए सही तरीके से बर्फ का उपयोग करना बहुत जरूरी है।
#3
तरल पदार्थों का सेवन बढ़ाएं
चोट के बाद तरल पदार्थों का सेवन बढ़ाना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे शरीर में पोषक तत्व सही तरीके से पहुंचते हैं और ठीक होने में मदद मिलती है।
पानी पीना या हाइड्रेटिंग पेय जैसे नारियल पानी या ताजे फलों का रस पीना फायदेमंद हो सकता है।
इसके अलावा तरल पदार्थों का सेवन शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है और त्वचा की मरम्मत भी बेहतर होती है।
#4
पोषण का ध्यान रखें
सही खान-पान चोट के ठीक होने में अहम भूमिका निभाता है। विटामिन-C, विटामिन-D और जिंक जैसे पोषक तत्वों से भरपूर आहार लेना चाहिए ताकि शरीर जल्दी ठीक हो सके।
फलों और सब्जियों का सेवन करना फायदेमंद होता है क्योंकि इनमें जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं।
इसके अलावा प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ जैसे दालें या मछली भी शामिल करें ताकि शरीर को ऊर्जा मिले और ठीक होने की प्रक्रिया तेज हो सके।
#5
आराम करें
चोट के बाद आराम करना बहुत जरूरी है ताकि शरीर पूरी तरह से ठीक हो सके। ज्यादा चलने-फिरने या भारी सामान उठाने से बचें क्योंकि इससे दर्द बढ़ सकता है और सूजन भी बढ़ सकती है।
आराम करने से शरीर को अपनी मरम्मत करने का समय मिलता है और आप जल्दी ठीक हो सकते हैं।
इन आसान तरीकों को अपनाकर आप अपनी चोट का सही तरीके से ध्यान रख सकते हैं और जल्द ही स्वस्थ हो सकते हैं।