चोट लगने के बाद दर्द और सूजन हो जाए तो क्या करें? जानिए

चोट के बाद आराम करना बहुत जरूरी है ताकि शरीर पूरी तरह से ठीक हो सके। ज्यादा चलने-फिरने या भारी सामान उठाने से बचें क्योंकि इससे दर्द बढ़ सकता है और सूजन भी बढ़ सकती है।

आराम करने से शरीर को अपनी मरम्मत करने का समय मिलता है और आप जल्दी ठीक हो सकते हैं।

इन आसान तरीकों को अपनाकर आप अपनी चोट का सही तरीके से ध्यान रख सकते हैं और जल्द ही स्वस्थ हो सकते हैं।