महिलाओं के बीच प्रचिलित हो रही है मेकअप की ब्लॉन्जिंग तकनीक, इसके बारे में जानें

मेकअप के ट्रेंड हर साल बदलते हैं, ताकि महिलाएं हमेशा अलग लुक हासिल कर सकें। इसी कड़ी में अब एक नया मेकअप रुझान वायरल हो रहा है, जिसे 'ब्लॉन्जिंग' कहते हैं। यह तकनीक 2 मेकअप उत्पादों से मिलकर बनी है, जो कि ब्रोंजर और ब्लश हैं। इसे अपनाने से आपके चेहरे पर प्राकृतिक रंगत वाली लाली आ जाएगी। चलिए आज के मेकअप टिप्स में ब्लॉन्जिंग करने का तरीका और अन्य जरूरी बातें जानते हैं।

बलॉन्जिंग पहले जानें क्या होती है ब्लॉन्जिंग आम तौर पर महिलाएं ब्लश और ब्रोंजर को अलग-अलग इस्तेमाल करती हैं। हालांकि, ब्लॉन्जिंग तकनीक में आपको इन्हें मिलाकर लगाना होता है। इससे दोनों उत्पाद एक ही साथ लग जाते हैं और चेहरे पर उनकी 2 अलग लेयर नहीं बनती हैं। ब्लॉन्जिंग करने से गालों पर गुलाबी रंग भी जुड़ जाता है और चेहरे की कंटूरिंग भी हो जाती है। अगर आप इस तरह से ब्लश और ब्रोंजर लगाएंगी तो आपका मेकअप ज्यादा प्राकृतिक भी लगेगा।

तकनीक ब्लॉन्जिंग करने का सही तरीका ब्लॉन्जिंग करने से पहले त्वचा पर मॉइस्चराइजर, प्राइमर और सनस्क्रीन लगाएं। इसके बाद फाउंडेशन आदि लगाकर बेस मेकअप कर लें। अब एक वार्म टोन वाला ब्रोंजर लें और पीच या नारंगी टोन वाला ब्लश चुनें। इसके लिए दोनों उत्पाद क्रीम वाले होने चाहिए। इन्हें हाथों के पीछे या मेकअप पैलेट पर निकालें और अच्छी तरह मिलाएं। अब इसे अपने गालों, नाक, माथे और ठोड़ी पर लगाएं। इसे गीले ब्लेंडर या ब्रश से ही लगाएं।

टिप्स ब्लॉन्जिंग करते समय इन बातों का रखें ध्यान ब्लॉन्जिंग करते समय आपको दोनों उत्पादों को अच्छी तरह मिलाना होगा, ताकि उनके रंग अलग न दिखाई दें। साथ ही इस मिश्रण को सही तरीके से चेहरे पर ब्लेंड करना भी बहुत अहम होता है। आपको ब्लश और ब्रोंजर मिलाते समय अपनी त्वचा का अंडरटोन भी देखना चाहिए। अगर आपका वार्म अंडरटोन है तो गोल्डन ब्रोंजर और पीच ब्लश चुनें। वहीं, कूल अंडरटोन वाली महिलाएं गुलाबी ब्लश और भूरा ब्रोंजर लगाएं। तैलीय त्वचा वाली महिलाओं को पाउडर उत्पाद चुनने चाहिए।