टेलर स्विफ्ट का स्टाइल पसंद है? उनसे प्रेरित सर्दियों के ये कपड़े पहनकर लगेंगी खूबसूरत

टेलर स्विफ्ट का स्टाइल पसंद है? उनसे प्रेरित सर्दियों के ये कपड़े पहनकर लगेंगी खूबसूरत
क्या है खबर?
टेलर स्विफ्ट का नाम दुनिया की सबसे मशहूर गायिकाओं में शुमार होता है। वह केवल अपने गायन के लिए ही नहीं, बल्कि फैशन के लिए भी सुर्खियों में बनी रहती हैं। उनका सर्दियों वाला स्टाइल खास तौर से महिलाओं को प्रेरित करता है। अगर आप भी ठंड के मौसम में टेलर जितनी खूबसूरत दिखना चाहती हैं तो उनकी ये फैशन टिप्स अपनाकर देखें। इनके जरिए आप सुंदर भी दिखेंगी और आपको सर्दी भी नहीं लगेगी।
#1
ओवर कोट पहनें
टेलर अक्सर स्टेटमेंट ओवर कोट पहनी नजर आती हैं, जो उनकी लंबाई को कॉम्पलिमेंट करते हैं। उन्हें ट्रेंच कोट, ब्लेजर, पफर कोट और ऊनी कोट पहनना हमेशा से पसंद रहा है। ऐसे कोट की लंबाई घुंटनों से नीचे तक होती है और ये पूरे शरीर को ठंड से बचाकर रखते हैं। साथ ही इनमें एक औपचारिक, क्लासी और एलिगेंट लुक भी मिल जाता है। टेलर इन कोट को ड्रेस और पैंट आदि के साथ लेयर करती हैं।
#2
स्कर्ट और ड्रेस में सजें
टेलर सर्दियों के दौरान ज्यादातर स्कर्ट या ड्रेस पहनती हैं। हालांकि, वह पैरों को खुला रखने के बजाय फ्लीस लेगिंग या स्टॉकिंग से ढकती हैं। उनके कुछ खास लुक में वह या तो स्वेटर के साथ एक छोटी प्लेड स्कर्ट पहने नजर आएंगी या छोटी ड्रेस के साथ लेगिंग में दिखाई देंगी। ऐसे आउटफिट के साथ उन्हें घुटनों तक की लंबाई वाले या एंकल बूट्स स्टाइल करना पसंद है, जो ठंड के लिए आदर्श होते हैं।
#3
ओवरसाइज स्वेटर और क्रॉप जैकेट लेयर करें
टेलर को ओवर कोट के साथ-साथ ओवरसाइज स्वेटर भी भाने लगे हैं। उनके फोकलोर और एवरमोर एरा के बाद से वह अक्सर बड़े ऊनी स्वेटर में नजर आती हैं। इनके साथ वह मिनी स्कर्ट स्टाइल करती हैं, ताकि आउटफिट संतुलित लगे। इसके अलावा टेलर को क्रॉप जैकेट भी अच्छी लगने लगी हैं, जो कई स्टाइल में उपलब्ध रहती हैं। वह खास तौर से लेदर वाली या पफर क्रॉप जैकेट पहनती हैं।
#4
गहरे रंगों वाले कपड़े चुनें
टेलर का फैशन एस्थेटिक समय-समय पर बदलता रहता है। हालांकि, सर्दियों के दौरान उन्हें हमेशा गहरे रंगों वाले कपड़े ही आकर्षित करते हैं। वह ज्यादातर क्रीम, भूरे, नारंगी, काले, बेज और ग्रे जैसे न्यूड व न्यूट्रल रंगों का चुनाव करती हैं। इनके अलावा कई बार वह गहरे नीले, जैतूनी हरे, मेहरून, लाल या बैंगनी कपड़ों में भी नजर आती हैं। टेलर अपने लुक को पूरा करने के लिए कई एक्सेसरीज भी पहनती हैं।
#5
बूट्स का चुनाव करें
टेलर के सर्दियों वाले स्टाइल में बूट्स का अहम स्थान रहता है। इस मौसम में वह अन्य सैंडल के बजाय हील वाले बूट्स पहनना पसंद करती हैं। ज्यादातर आउटफिट के साथ वह घुटनों तक की लंबाई वाले बूट्स पेयर करती हैं। टेलर के पास लाल, काले, भूरे, मेहरून और ग्रे जैसे तमाम रंगों वाले लंबे बूट्स हैं। साथ ही वह कई लुक में एंकल बूट्स पहने भी नजर आती हैं।