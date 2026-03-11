जापान के लजीज ठंडे नूडल्स हैं हियाशी चूका, गर्मियों में इसे पीने से मिलेगी ताजगी

हियाशी चूका एक जापानी व्यंजन है, जिसे ठंडा परोसा जाता है। यह व्यंजन गर्मियों में खासतौर पर पसंद किया जाता है, क्योंकि यह हल्का और ताजगी भरा होता है। हियाशी चूका में ठंडे नूडल्स के साथ अलग-अलग सब्जियां और सॉस मिलाए जाते हैं, जिससे इसका स्वाद बेहतरीन हो जाता है। इस लेख में हम आपको हियाशी चूका बनाने की रेसिपी और इसके लिए जरूरी चीजों के बारे में विस्तार से बताएंगे।

सामग्री हियाशी चूका के लिए जरूरी चीजें हियाशी चूका बनाने के लिए आपको कुछ मुख्य चीजों की जरूरत होगी, जो बाजार में आसानी से मिल जाएगी। इसके लिए आपको जापानी नूडल्स, सोया सॉस, सिरका, शहद, तिल का तेल, ककड़ी, गाजर, टोफू, हरा धनिया और तिल चाहिए होंगे। आप अपनी पसंद अनुसार इनमें बदलाव कर सकते हैं और अन्य सब्जियां भी जोड़ सकते हैं। इस व्यंजन में इस्तेमाल होने वाली सामग्री ताजगी और स्वाद को बढ़ाने में मदद करती हैं।

#1 नूडल्स को उबालें सबसे पहले जापानी नूडल्स को पैकेट पर दिए गए निर्देशों के अनुसार उबालें। इन्हें ठंडा करने के लिए एक बर्तन में डालें और ऊपर बर्फ डालें, ताकि ये जल्दी ठंडे हो जाएं। ठंडा होने के बाद इन्हें छानकर अलग रख दें। इससे नूडल्स का स्वाद और भी बढ़ जाएगा और यह व्यंजन खाने में बहुत ही ताजगी भरा लगेगा। ठंडे नूडल्स के साथ अन्य चीजों का मेल इस व्यंजन को और भी खास बना देगा।

Advertisement

#2 सॉस तैयार करें हियाशी चूका के लिए सॉस तैयार करना बहुत ही आसान है। इसके लिए एक कटोरे में सोया सॉस, सिरका, शहद और तिल का तेल मिलाएं। इस मिश्रण को अच्छी तरह से मिलाकर एक तरफ रख दें, ताकि सभी स्वाद अच्छे से मिल जाएं। यह सॉस नूडल्स के साथ मिलाकर व्यंजन को एक अनोखा स्वाद देती है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा-सा लहसुन या अदरक का रस भी मिला सकते हैं, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा।

Advertisement

#4 सब्जियां काटें अब हियाशी चूका के लिए सब्जियां काटें। इसके लिए आप ककड़ी, गाजर और शिमला मिर्च जैसी ताजा सब्जियों का उपयोग कर सकते हैं। इन्हें पतले-पतले टुकड़ों में काट लें, ताकि इन्हें खाने में आसानी हो और इनका स्वाद भी बेहतरीन हो। आप चाहें तो इसमें अन्य सब्जियां भी जोड़ सकते हैं, जैसे ब्रोकली और मक्का आदि। इससे व्यंजन में रंगत और पौष्टिकता, दोनों बढ़ जाएगीं। सब्जियों का ताजगी भरा स्वाद हियाशी चूका को और भी खास बना देगा।