सीढ़ी चढ़ना भी है ध्यान की एक विधि, जानिए करने का तरीका और इसके मुख्य फायदे

सीढ़ी चढ़ते समय अपनी सांसों पर ध्यान देना जरूरी है। गहरी सांस लें और धीरे-धीरे छोड़ें।

इससे आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है और मन शांत होता है। गहरी सांस लेने से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और आप अधिक ऊर्जावान महसूस करते हैं।

यह प्रक्रिया न केवल शारीरिक रूप से फायदेमंद है, बल्कि मानसिक रूप से भी आपको सुकून देती है। नियमित रूप से ऐसा करने से आपका ध्यान और भी मजबूत हो जाता है।