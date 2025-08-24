नौवारी साड़ी के साथ पहनें महाराष्ट्र के ये पारंपरिक गहने, लुक लगेगा और भी आकर्षक

नौवारी साड़ी महाराष्ट्र की पारंपरिक पोशाक है। यह साड़ी 9 मीटर लंबी होती है, जिस कारण इसका नाम नौवारी रख गया था। मराठी महिलाएं गणेश चतुर्थी और गुड़ी पड़वा जैसे त्योहारों और विशेष अवसरों पर इस साड़ी को पहनती हैं। हालांकि, नौवारी साड़ी का लुक तभी पूरा होता है जब उसके साथ पारंपरिक गहने भी पहने जाएं। आज के फैशन टिप्स में जानिए मराठी मुलगी वाला लुक पाने के लिए नौवारी साड़ी के साथ कौन-से गहने पहने जाते हैं।

#1 मराठी नथ नौवारी साड़ी के साथ मराठी नथ पहनना जरूरी है, जो पूरे लुक में चार चांद लगाने का काम करती है। इसे पेशवाई नथ भी कहते हैं, जो सदियों से मराठी इतिहास का अहम हिस्सा रही है। यह नथ सोने से बनी होती है और इसमें मोती, रत्न और अन्य कीमती पत्थरों का उपयोग किया जाता है। यह बड़े आकार की होती है और इसमें लटकन भी लगी होती हैं। इसे पहने बिना मराठी महिलाओं का श्रृंगार अधूरा माना जाता है।

#2 चोकर और लंबा हार मराठी महिलाओं की तरह तैयार होने के लिए नौवारी साड़ी पर सोने के आभूषण पहनें। लुक को पूरा करने के लिए पहले गले में सोने का छोटा चोकर पहनें। यह ऐसा हार होता है, जो गले में चिपका हुआ रहता है। इसके बाद आपको एक लंबा हार पहनना होगा, जो आपको शाही लुक प्रदान करेगा। इस हार की लंबाई या तो सीने तक या पेट तक होनी चाहिए। आप अपनी पसंद की डिजाइन वाले हार पहनकर बिलकुल मराठी मुलगी लगेंगी।

#3 लटकन वाले झुमके कोई भी पारंपरिक लुक बिना झुमके पहने पूरा ही नहीं हो सकता। हालांकि, नौवारी साड़ी के साथ साधारण डिजाइन वाले झुमके नहीं जंचते। इसके साथ आपको लटकन वाले सोने के बड़े झुमके पहनने होंगे। ऐसा झुमका चुनें, जिसके निचले भाग पर मोती या लटकन लगे हों। उसके साथ कान चेन भी लगाएं, जो झुमके से लटकती है और उसे बालों में अटकाया जाता है। इसे पहनकर आप बिलकुल किसी मराठी रानी जैसा महसूस करने लगेंगी।

#4 कंगन, चूड़ियां और बड़ी अंगूठियां नौवारी साड़ी पहनने के बाद आप अपने हाथों को सजाना कैसे भूल सकती हैं? इसके लिए आपको हरे रंग की कांच की चूड़ियां पहननी होंगी। मराठी संस्कृति में महिलाएं प्रजनन क्षमता, नई शुरुआत और शुभता के प्रतीक के रूप में हरी चूड़ियां पहनती हैं। इन्हें सोने के सुंदर डिजाइन वाले कड़ों के साथ स्टाइल करें, जिससे आपके हाथ और भी खूबसूरत दिखेंगे। लुक को पूरा करने के लिए उंगलियों में बड़ी अंगूठियां भी सजा लें।