मैट लिपस्टिक लगाते समय इन 5 बातों को ध्यान में रखें, आपके होंठ नहीं होंगे शुष्क
क्या है खबर?
बाजार में विभिन्न प्रकार की लिपस्टिक उपलब्ध रहती हैं, जिन्हें लगाने पर अलग-अलग लुक मिलते हैं। इन्हीं में से एक है मैट लिपस्टिक, जिसकी बनावट मखमली होती है। इस तरह की लिपस्टिक लगाने पर होंठ चमकते नहीं है, क्योंकि यह ग्लॉसी और क्रीमी नहीं होतीं। मैट लिपस्टिक लगाने पर कई बार होंठ बेहद शुष्क हो जाते हैं, जिससे पूरा लुक बिगड़ जाता है। ऐसे में आपको इस उत्पाद का इस्तेमाल करते समय इन मेकअप टिप्स को ध्यान में रखना चाहिए।
#1
होंठों को एक्सफोलिएट करें
लिपस्टिक अच्छी तरह तभी लग पाएगी जब आपके होंठ मुलायम होंगे। इसके लिए लिपस्टिक लगाने से पहले उन्हें अच्छी तरह एक्सफोलिएट कर लें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगी तो होंठ फट जाएंगे और दरारों वाले हिस्सों से लिपस्टिक छूट जाएगी। एक अच्छी गुणवत्ता वाले लिप स्क्रब में निवेश करें या उसे घर पर ही बना लें। चीनी और नारियल तेल मिलाकर होंठों को उंगली से घिसें। इससे मृत त्वचा साफ हो जाएगी और मैट लिपस्टिक मक्खन की तरह लग जाएगी।
#2
लिप बाम लगाना न भूलें
मैट लिपस्टिक की बनावट शुष्क करने वाली होती है, जो खूबसूरत लुक देती है। हालांकि, अगर इसे शुष्क होंठों पर ही लगाया जाए तो जाहिर है कि होंठ फटने का डर रहेगा। इसीलिए जरूरी है कि मैट लिपस्टिक इस्तेमाल करने से पहले आप होंठों को अच्छी तरह मॉइस्चराइज कर लें। इसके लिए एक अच्छा लिप बाम लगाएं, जो होंठों को हाइड्रेशन प्रदान करे और ज्यादा चिपचिपा न हो। लिप बाम न हो तो आप लिप ग्लॉस इस्तेमाल कर सकती हैं।
#3
सही लिपस्टिक का चुनाव करें
बेहतरीन लुक पाने के लिए होंठों की देखभाल पर ध्यान देने के साथ-साथ सही मैट लिपस्टिक चुनना भी जरूरी है। अगर आप सस्ते दामों वाली लिपस्टिक चुनेंगी तो वह कुछ ही देर में होंठों को शुष्क कर देगी। इसके बजाय, अच्छे और प्रसिद्ध ब्रांड की ही मैट लिपस्टिक खरीदें। ऐसे फॉर्मूले वाली लिपस्टिक में निवेश करें, जो क्रीमी मैट फिनिश प्रदान करती हो। इसके अलावा अपनी त्वचा की रंगत के अनुसार ही मैट लिपस्टिक के रंग का चुनाव करें।
#4
लिप लाइनर का उपयोग करें
अगर आपके होंठ बहुत पतले हैं तो आपको मैट लिपस्टिक लगाने से पहले लिप लाइनर का इस्तेमाल करना चाहिए। यह पेंसिल जैसा दिखने वाला उत्पाद होता है, जो होंठों को आकार देने के काम आता है। होंठों की बाहरी रेखाओं पर इसे लगाएं, ताकि एक बॉर्डर तैयार हो जाए। अब बीच के हिस्से में अपनी मैट लिपस्टिक लगा लें। इससे आपके होंठ बड़े दिखाई देंगे और लिपस्टिक ज्यादा सफाई से लग सकेगी।
#5
लिपस्टिक की लेयर न लगाएं
मैट लिपस्टिक अधिक पिग्मेंटेड होती हैं, यानि कि उनका रंग गहरा होता है। इनकी एक लेयर लगाने पर भी आपको बेहतरीन रंग मिल जाएगा और आपके होंठ सुंदर नजर आने लगेंगे। इसी कारण आपको मैट लिपस्टिक की कई लेयर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको लेयर करने से रंग ज्यादा गाढ़ा हो सकता है और होंठ ज्यादा चिपचिपे और शुष्क हो सकते हैं। अगर आप इन टिप्स का पालन करते हुए मैट लिपस्टिक लगाएंगी तो आपको शानदार लुक मिलेगा।