बैंगनी रंग की साड़ी के साथ पहनें ये 5 गहनें, लुक बन जाएगा और भी आकर्षक

आज के फैशन के दौर में महिलाएं बैंगनी रंग की साड़ी पहनना पसंद करती हैं। यह रंग शाही लुक प्रदान करता है और हर रंगत वाली महिलाओं पर अच्छा लगता है। इस रंग की साड़ी अपने आप में खास आकर्षण रखती है। हालांकि, जब इसे सही गहनों के साथ पहना जाता है तो यह और शानदार दिखती है। आज के फैशन टिप्स में हम आपको कुछ गहनों के बारे में बताएंगे, जो बैंगनी साड़ी के साथ अच्छे लगते हैं।

#1 सोने की चूड़ियां बैंगनी साड़ी के साथ सोने की चूड़ियां पहनना एक बेहतरीन निर्णय हो सकता है। सोने की चूड़ियां न केवल आपको एक शाही लुक दे सकती हैं, बल्कि आपके पूरे पहनावे को भी खास बना सकती हैं। आप चाहें तो हल्की-फुल्की सोने की चूड़ियां चुन सकती हैं, जो आपके हाथों को सुंदर दिखाएंगी और ज्यादा भड़कीली भी नहीं लगेंगी। आप बैंगनी साड़ी के साथ तब ये चूड़ियां पहन सकती हैं, जब आप किसी शादी या त्योहार का हिस्सा बन रही हों।

#2 मोती की माला मोती हमेशा से ही महिलाओं की पसंद रहे हैं, जिसकी माला बहुत सुंदर लगती है। बैंगनी साड़ी के साथ मोती की माला पहनने से आपका लुक और भी खास बन जाएगा। मोती का सफेद रंग बैंगनी के साथ बहुत खूबसूरत नजर आता है और इसे पहनकर आप किसी रानी जैसा महसूस करेंगी। यह माला न केवल आपके गले को सजा सकती है, बल्कि आपके पूरे पहनावे को भी एक खास चमक दे सकती है।

#3 कुंदन के झुमके कुंदन के झुमके किसी भी पारंपरिक पोशाक को खास बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। बैंगनी साड़ी के साथ भी ये झुमके पहनकर आप सबसे अलग लग सकती हैं। कुंदन के झुमकों की चमक और रंग बैंगनी साड़ी के साथ अच्छी तरह मेल जाएगा और आपके चेहरे को भी रोशन कर देगा। ये झुमके कई अलग-अलग डिजाइन और आकार में उपलब्ध रहते हैं, जिनमें से आप चुनाव कर सकती हैं।

#4 चांदी की अंगूठी चांदी की अंगूठियां हमेशा से ही महिलाओं के हाथों को सजाने का काम करती आई हैं। बैंगनी साड़ी के साथ चांदी की अंगूठी पहनने से आपका लुक और भी निखर सकता है। इस धातु की अंगूठी की सादगी और आकर्षण बैंगनी रंग की साड़ी के साथ बहुत खूबसूरत लगेगा। इसे पहनकर आप हर मौके पर खास दिख सकती हैं और अपने पूरे लुक में चार चांद लगा सकती हैं। आप चाहें तो चांदी की अंगूठी में रत्न लगवा सकती हैं।