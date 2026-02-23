बसंत के दौरान पहनें ये 5 हल्के कपड़े, देंगे स्टाइलिश लुक और आराम

बदलते मौसम में कपड़े चुनते समय यह ध्यान रखना जरूरी है कि वे न तो ज्यादा गर्म और न ही ज्यादा ठंडक दें। इस दौरान हल्के कपड़े सबसे अच्छा विकल्प हो सकते हैं। ये न केवल आरामदायक होते हैं, बल्कि आपको स्टाइलिश भी दिखाते हैं। इस लेख में हम आपको 5 हल्के लेयर्ड कपड़ों के बारे में बताएंगे, जिनसे आप बसंत के मौसम में भीड़ से अलग दिख सकती हैं।

#1 सूती कुर्ता-पजामा सूती कुर्ता-पजामा एक बेहतरीन और आरामदायक विकल्प है, जो आपको बसंत के मौसम में ठंडक और आराम दोनों दे सकता है। सूती कपड़े में नमी सोखने की क्षमता होती है, जिससे आप पूरे दिन तरोताजा महसूस कर सकते हैं। सफेद या हल्के रंग के कुर्ता-पजामा पहनकर आप न केवल स्टाइलिश दिख सकते हैं, बल्कि धूप में भी ठंडक महसूस कर सकते हैं। इसे किसी भी अवसर पर पहना जा सकता है, चाहे वह रोजमर्रा का हो या कोई खास मौका।

#2 लिनन शर्ट और पैंट लिनन शर्ट और पैंट एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। लिनन कपड़ा हल्का होता है और हवा को अच्छे से पास होने देता है, जिससे आप गर्मियों में भी ठंडक महसूस करते हैं। सफेद या हल्के नीले रंग की लिनन शर्ट के साथ मिलते हुए रंग की पैंट पहनें, ताकि आपका लुक पूरा हो सके। लिनन कपड़ों का यह मेल न केवल आपको आरामदायक महसूस कराएगा, बल्कि आपको स्टाइलिश भी दिखाएगा। इसे किसी भी अवसर पर पहना जा सकता है।

Advertisement

#3 चंदेरी साड़ी चंदेरी साड़ी एक पारंपरिक लेकिन, हल्का विकल्प हो सकता है, जिसे आप किसी भी खास मौके पर पहन सकती हैं। चंदेरी कपड़े की खासियत यह है कि यह बहुत पतला होता है और इसमें कढ़ाई होती है, जिससे यह देखने में बहुत सुंदर लगती है। हल्के रंग जैसे गुलाबी या पीले रंग की चांदरी साड़ी चुनें, ताकि आपका लुक निखरकर आए। इसे हल्के गहनों के साथ पहनें, ताकि आपका पूरा लुक संतुलित लगे।

Advertisement

#4 जैकेट के साथ कुर्ता सेट अगर आप पारंपरिक लुक के साथ-साथ आधुनिकता भी चाहती हैं तो जैकेट के साथ कुर्ता सेट एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इस सेट में कुर्ता, पजामा और जैकेट शामिल होती है, जो एक साथ मिलकर एक बेहतरीन लुक देती हैं। जैकेट की वजह से आपको ठंडक भी मिलेगी और स्टाइलिश भी दिखेंगी। इसे किसी भी खास मौके पर पहना जा सकता है, चाहे वह शादी-ब्याह हो या कोई त्योहार।